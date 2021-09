Un hommage à la présidence pour Sylvestre Bodin

A la suite d'une cérémonie religieuse lundi en l'église Maria no te Hau, le président Edouard Fritch, son gouvernement, plusieurs élus de l'assemblée et de Pirae, ainsi que des agents de la présidence ont rendu hommage au directeur de cabinet du président, Sylvestre Bodin, décédé samedi à 63 ans. Le cortège funéraire a fait un passage par la présidence où le président du Pays a salué le travail de son "compagnon de 30 ans de labeur". "Ton parcours dans l’administration de notre Pays aura été un vrai sacerdoce. Doté d’une puissance de travail sans équivalent, tu t’es investi à trouver des solutions aux problèmes, quels qu’ils soient, de nos cabinets ministériels et au-delà des solutions sur des sujets qui préoccupaient la collectivité", a tenu à rendre hommage Edouard Fritch, concluant : "Tu le sais, la responsabilité que tu portais ne peut être laissée vacante. Je te demande de ne pas trop t’éloigner pour que tu puisses nous éclairer de ton feu ardent à bien servir notre prochain."