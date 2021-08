Le directeur de cabinet d’Edouard Fritch, Sylvestre Bodin, est décédé

Tahiti, le 28 août 2021 – Sylvestre Bodin, le directeur de cabinet du président de la Polynésie française, est décédé samedi à l’âge de 63 ans. "Juriste incontesté et incontestable qui depuis 1985 a passé toute sa vie au service de son Pays, il laissera un grand vide", lui a rendu hommage, non sans émotion, Edouard Fritch samedi à la présidence.



Sylvestre Bodin, le directeur de cabinet d’Edouard Fritch à la présidence, est décédé samedi à l'âge de 63 ans des suites d'une maladie. "C’était un homme de valeur, un juriste incontesté et incontestable qui depuis 1985 a passé toute sa vie au service de son Pays", a déclaré Edouard Fritch, samedi à la présidence en marge de son appel au recueillement pour les victimes du Covid le 5 septembre prochain.



Parmi les plus fidèles conseillers du président du Pays depuis près de 30 ans, Sylvestre Bodin avait notamment exercé les fonctions de directeur de cabinet d'Edouard Fritch à la présidence, à la mairie de Pirae et à l'assemblée. "Il était malade depuis un certain temps mais jamais il n’a voulu quitter son bureau car il avait l’impression de quitter son pays en quittant son bureau. Nous perdons aujourd’hui un serviteur loyal et fidèle. L’un de ses seuls serviteurs à avoir passé toute sa vie au service de l’intérêt général. Il nous laissera un grand vide et sera quelqu'un de difficile à remplacer", a déclaré le président du Pays qui, au nom de son cabinet, de l’ensemble du gouvernement, des élus de l'assemblée et des élus de Pirae, s’est associé avec émotion "à la douleur de ses deux sœurs et de son frère qui l’aimaient tant".



Le président de l'assemblée, Gaston Tong Sang, a également rendu hommage, au nom des représentants de l’assemblée, à cet "infatigable serviteur de l’intérêt général qui a mis ses grandes compétences au service des institutions polynésiennes durant toute sa carrière."