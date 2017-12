Un complexe en partie sous-marin pour le Village Tahitien ?

Elles seront ballastées et non pas ancrées au lagon, donc elles flotteront depuis la surface, en étant fixées aux bâtiments sol, et n'auront pas d'impact sur l'écosystème marin

L'idée est vraiment de construire quelque chose d'inédit dans le monde, un Futuroscope de l'eau !

Cité des sciences sous-marines

PAPEETE, 11 décembre 2017 - L'espace de Outumaoro continue d'intéresser les investisseurs. Parmi les projets qui pourraient être présentés au gouvernement pour l'appel à projets du Village Tahitien, celui nommé Ruāhatu Park comprend un toboggan géant qui atterrit dans le lagon, une vague artificielle pour les surfeurs et une salle de conférence immergée dans le lagon ! Les porteurs du projet cherchent maintenant à recueillir l'avis du public.Le projet de Village Tahitien de Outumaoro est à l'étude. Dans notre journal du 6 décembre, nous vous présentions la consultation publique de Tahiti Nui Aménagement de Développement (TNAD) pour quatre lots hôteliers et deux lots pour des résidences en condominium. Les entrepreneurs ont jusqu'au 15 février 2018 pour présenter leurs projets pour ces six premiers lots. Ensuite, 10 autres lots seront ouverts aux projets.Plusieurs investisseurs locaux et internationaux sont sur les rangs pour intégrer le Village Tahitien, qui sera le plus grand chantier de développement touristique de l'histoire de l'île de Tahiti. Nous avions réussi à entrer en contact avec l'un des postulants éventuels lors d’une Interview réalisée le 12 novembre dernier, qui présentait un projet très original, à moitié sur terre, et à moitié… sous la mer.Ce projet se nomme Ruāhatu Park. Parmi ses particularités, les architectes ont donc prévu des tours d'observation sous-marine : "" explique Olivier Archambaud. Il a imaginé le projet en collaboration avec un architecte spécialiste des reconstructions récifale et des constructions marines, ainsi que d'autres spécialistes des technologies sous-marines regroupés au sein de l'association Human Underwater Society (HUS). "" explique l'entrepreneur, également en contact avec la Cité de la Mer de Cherbourg pour élaborer ce projet.Ce Ruāhatu Park inclut en particulier une "" qui comprend des bâtiments immergés, une salle de conférence, une exposition permanente pour présenter les technologies sous-marines (comme la culture des perles ou les parcs à poissons, mais aussi les technologies du futur) et un restaurant sous-marin… Le but est de créer une vraie attraction touristique en plus du complexe immobilier. Toutes ces activités seraient ouvertes aux locaux, soit gratuitement soit à des tarifs préférentiels. La cité prévoit aussi dans sa partie émergée de contenir un cinéma à 360°, un toboggan se jetant dans le lagon, une vague artificielle, un centre de santé et bien-être… Le tout est adossé à un complexe hôtelier trois ou quatre étoiles et un réseau de boutiques dans le thème aquatique.