Un bus, des sourires et mille jouets : KW Solidaire en tournée pour Noël

TAHITI, le 18 octobre 2025 – Au bord de la route ou sur un parking d’une résidence, à Papeete, Punaauia ou encore à Arue. Une maman, un homme d’une cinquantaine d'années, une adolescente avancent les bras chargés de peluches, d’habits ou de jeux de société. Tous convergent vers le même point : « Le bus magique » de KW Solidaire, où les agents immobiliers de Keller Williams Polynésie les accueillent avec des grands sourires.
Cindy vient donner ce dont ses enfants n'ont plus besoin. « Je voulais aider un peu et partager », dit-elle simplement. Gilles, lui, a fait les boutiques exprès : « Je n’ai pas d’enfants mais de l'empathie. J’offre des cadeaux pour faire plaisir ». Manon, 15 ans, habite dans une résidence à Pirae : « Je viens de voir le bus sur le parking alors j’ai descendu les livres et des vêtements qui ne me servent plus. Autant donner. »
Ce samedi est le quatrième week-end d'une série de huit où Bice, Gaëlle, Larry, Florian, José et Thibault, les agents immobiliers de Keller Williams, sillonnent les communes de Tahiti pour récupérer ce que les gens veulent bien partager. La fatigue commence à se faire sentir, mais l'énergie reste débordante. « On voulait utiliser nos relations professionnelles pour une bonne cause », explique l'équipe.
Les résultats dépassent leurs espérances : plus de 1 000 jouets collectés en quatre week-ends seulement. « Les gens donnent beaucoup, même des jouets neufs. Ça fait chaud au cœur », confie Larry. Et ce, malgré un pouvoir d'achat en berne. « Le fait d'aller vers les gens incite à donner », observe-t-il.
« On est aussi humains »
Natalia Germain, présidente du collectif Ohana Tahiti, partenaire de l'opération, ne cache pas son soulagement : « Ce partenariat tombe à pic. Il y a beaucoup de demandes de personnes qui habitent loin ou qui n'ont pas le temps de venir dans nos points de collecte. Avoir des bénévoles ambulants, c'est vraiment super ». Depuis 13 ans, Ohana Tahiti collecte et redistribue jouets et vêtements aux familles défavorisées pendant Noël. Cette année, ils accompagneront une cinquantaine de familles.
Pour les agents de KW Solidaire, l'initiative est aussi une manière de montrer un autre visage de leur profession. « On est aussi humains et empathiques comme tout le monde », insistent-ils, conscients que l'agent immobilier traîne parfois une image de professionnel uniquement centré sur la transaction. En allant directement vers les habitants, dans un bus à haut-parleur (prêté gracieusement par la Fraternité chrétienne des handicapés) et bonne humeur communicative, ils espèrent changer cette perception.
Mais qu'importe les motivations multiples : des centaines d'enfants auront un cadeau sous le sapin. Et dans le local prêté gracieusement à Ohana au centre-ville de Papeete, les cartons s'accumulent, promesse de sourires à venir.
Le 10 décembre marquera la fin de la collecte chez Ohana. Le KW Solidaire, eux, continueront à sillonner les routes de Tahiti jusqu’à fin novembre. Pour un passage chez vous, appelez au 89 51 59 61.
