Collectif Ohana : encore quelques jours de collecte

TAHITI, le 13 décembre 2022 - Natalia Germain a lancé le collectif Ohana pour collecter des jouets qu’elle distribue à Noël aux enfants en difficulté. Vous pouvez faire des dons jusqu’au 17 décembre, ensuite il sera l’heure du tri avant la grande distribution prévue le 20 décembre.



La collecte du collectif Ohana a démarré mi-novembre. Elle prendra fin le 17 décembre. “ Car il nous faut ensuite trier tous les dons et préparer les paquets ”, justifie Natalia Germain. C’est elle qui a fondé le collectif.



Greffière au tribunal pour enfant, elle a pu se rendre compte du quotidien parfois extrêmement difficile de certaines familles. Ce qui est venu renforcer ses élans de générosité. Depuis toujours, chez elle, elle trie ses affaires pour ne garder que l'essentiel. Petite déjà, elle donnait ses jouets, des couvertures. Elle ne vivait pas “dans une famille riche”, précise-t-elle, mais sous l'impulsion de ses parents, elle a vite pris conscience qu'il fallait partager. “ Mon père était pêcheur, et quand il ramenait plus de poissons que ce dont nous avions besoin, il distribuait ce qu'il pouvait autour de chez nous. ” Natalia Germain a aidé l'Ordre de Malte, servi des repas aux sans domicile fixe, donné aux enfants de foyers qu'il lui arrivait de visiter dans le cadre professionnel avant de fonder Ohana, son premier “ premier bébé ”, comme elle le qualifie. C’était il y a douze ans. Chaque année, depuis, elle collecte puis donne à Tahiti et parfois dans les îles, les dons reçus.



La période de Covid est venue malmener ses bonnes intentions. En 2021, elle a rejoint l’équipe de Steeve Liu et son collectif Horoa. L’entrepreneur est propriétaire du Shinetari et l’an passé il a organisé un dîner caritatif animé par une chorale, rythmé par des jeux. Ohana y a participé. “ Il y avait 150 personnes, cette année, nous relançons l’opération qui aura lieu le 20 décembre, il y aura 300 bénéficiaires. ” Horoa, sur la base de dons de denrées alimentaires, se chargera du dîner, Ohana apportera les cadeaux.



Par ailleurs, et de sa propre initiative, Natalia Germain a lancé un appel aux dons pour équiper la pouponnière de Te Aho Nui, un foyer d’accueil provisoire d’urgence pour les enfants en danger. Elle espérait pouvoir récolter 80 000 Fcfp pour acheter deux grandes poussettes pour jumeaux et une fontaine d’eau. Elle a obtenu plus de 430 000 Fcfp. “ J’ai pu acheter d’autres fournitures ”, indique Natalia Germain qui est agréablement surprise par “ la générosité des gens ”. Elle est heureuse de voir que les gens lui font confiance.