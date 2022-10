Un Xterra relevé à Moorea

Moorea, le 20 octobre 2022 - Les amateurs de course nature ont rendez-vous ce week-end à Moorea, dans la baie de Opunohu, pour une nouvelle édition du Xterra Tahiti. La course reine, le triathlon M, rassemblera 138 athlètes, avec notamment la présence de coureurs internationaux comme le Néo-zélandais, Sam Osborne, vainqueur de la course en 2017, et la Métropolitaine, Alizée Paties, troisième des championnats du monde cette année.



Chez les hommes, le Néo-zélandais, Sam Osborne, vainqueur de la course en 2017 et deuxième en 2018, sera l'un des grands favoris. Son compatriote, Olly Shaw, 13e des Mondiaux de Xterra en 2018, sera également à surveiller de près. Et dans le clan tahitien, les espoirs de victoire reposeront notamment sur les épaules des triathlètes de Kona Tri : Jean-Marc Rimaud et Thomas Lubin. Rappelons que les deux hommes ont participé au début du mois, en Italie, aux championnats du monde de la discipline. Rimaud et Lubin se sont classés dans le top de la catégorie des 30-44 ans. Autre performance à mettre au crédit de Thomas Lubin : il avait décroché l'année dernière la deuxième place du Xterra Tahiti.



Chez les dames, la Métropolitaine, Alizée Paties, troisième des Mondiaux cette année, est attendue comme la grande favorite de la course, samedi. Face à elle, les Tahitiennes, Clémence Dède, Heivai Nui, Valérie Conan ou encore Hapairai Tekau tenteront de lui compliquer la tâche.



Côté parcours, le VSOP Moz Team ne change pas une formule qui marche. Les athlètes se lanceront d'abord dans la baie de Opunohu pour 1,5 km de natation. Direction ensuite la vallée de Opunohu et ses champs d'ananas pour s'attaquer aux parcours de VTT (34 km) et de course à pied (10 km).



