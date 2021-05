Arthur Serrières survole le Xterra à Moorea

Au programme pour les triathlètes un parcours de 1,5 km en natation à effectuer dans la baie de Opunohu. A enchainer ensuite avec 34 km en VTT au milieu des champs d’ananas avant de conclure sur une course à pied de 10 km. Un menu bien costaud dont Arthur Serrières n'a fait qu'une seule bouchée. Déjà installé en deuxième position après le parcours de natation, derrière Antoine Estival qui aura été le seul à avoir été devant le champion d'Europe, Serrières a ensuite déroulé sur les parcours de VTT et de course à pied.



Sur son engin d'abord, l'intéressé n'a fait que creuser irrémédiablement l'écart sur ses plus proches poursuivants comme Teva Poulain, Cédric Wane, victime en plus d'une chute dans la deuxième boucle, et Thomas Lubin. Toanui Gobrait ou encore Hervé Arcade restaient eux dans le coup pour une possible place sur le podium. Avant de la course, Arthur Serrières restant intouchable. Au moment d'aborder les 10 km de course à pied, l'Auvergnat a déjà plus de huit minutes d'avance sur Teva Poulain, deuxième, et un peu plus de dix minutes sur Thomas Lubin.



Un trou que les athlètes tahitiens ne combleront évidemment pas. Et après 2h43'19 Arthur Serrières a franchi la ligne d'arrivée située en face du Fare natura du Criobe pour s'adjuger sa première victoire au Xterra de Tahiti. “J'ai parfaitement géré ma course, notamment en VTT où j'ai fait attention de ne pas endommager mon matériel. La course ici va me donner des repères, comme savoir gérer la chaleur, l'humidité, pour les championnats du monde de Xterra qui se tiendront à Hawaii en décembre, même si c'est encore loin. Et évidemment cela fait toujours plaisir de venir courir ici en Polynésie”, a indiqué le vainqueur sur la ligne d'arrivée.