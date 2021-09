‘Ua ‘ite ānei 'oe ?, des podcasts pour se cultiver

L’idée n’est pas de moi, mais de Miriama Bono et Benjamin Brillouet

Lancé le 29 août, ‘Ua ‘ite ānei 'oe ? (Le saviez-vous ? en français) est un podcast qui aborde des questions de culture générale en lien avec la Polynésie française et plus globalement avec l’Océanie. Il est l’œuvre de Anapa Geoffroy qui a fait les recherches, écrit les textes et qui lit ces derniers. "", reconnaît-il. Ce sont les deux concepteurs de Parau Tama . "." Le résultat en est une bonne preuve.Les sujets sont abordés comme des histoires, ils embarquent l’auditeur dans un voyage plein d’anecdotes et riche d’informations. Le vocabulaire choisi rend ces podcasts accessibles à tous.Les épisodes de ‘Ua ‘ite ānei 'oe ? sont de format court, entre une à trois minutes maximum. Ils reviennent sur des faits marquants en Polynésie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à l’île de Pâques. Ils traitent d’histoire, de botanique, de faits de société, de rencontres ou initiatives. "", précise Anapa Geoffroy.Il sélectionne les sujets en fonction de sa propre sensibilité. "", s’amuse-t-il. "." Il pense par exemple à Tupaia, dont le nom est apparu au cours de la lecture d’un ouvrage sur les pirogues. "." Un épisode est né.Avant de rédiger les textes, Anapa Geoffroy fait des recherches. Il consulte volontiers Tahiti Héritage, "". Les auteurs de ce site mettent généreusement à disposition leurs savoirs. Il pioche également dans des sites internet de référence, puise dans les innombrables livres de la bibliothèque familiale. "", dit celui qui croise les informations récoltées pour les vérifier.Ensuite, il pose la voix sur ses textes, s’enregistre, effectue un premier montage sélectionnant les passages à retenir. Le montage final est effectué par Benjamin Brillouet. Tout cela s’ajoute à un emploi du temps par ailleurs déjà bien chargé. Âgé de 17 ans, Anapa Geoffroy est en classe de terminal. Il aimerait, à l’issue de sa dernière année de lycée, enchaîner avec une prépa en ingénierie. Mais qu’importe, sa motivation pour ‘Ua ‘ite ānei 'oe ? ne faillit pas devant l’ampleur de la tâche. Il a mis a profit ses vacances pour prendre un peu d’avance.Une soixantaine d’épisodes sont déjà prêts. Dix ont été mis en ligne le week-end dernier. Ils racontent la pointe Vénus, les oranges de Tahiti, le cyclone de janvier 1903 –l'un des plus meurtriers en Polynésie– ou bien encore le point Nemo ou l’aventurière Jeanne Barret, première femme à avoir fait le tour du monde. Le rythme des sorties sera maintenant de deux podcasts par semaine, le mardi et le samedi.