Page enfant : Des podcasts de Parau Tama traduits en tahitien

Découvrez Ta'aroa - Te tua'ā'ai o te rahura'a, le dernier podcast mise en ligne par Parau Tama. Il s’agit de la traduction en tahitien de Ta’aroa, le mythe de la création. Il est disponible depuis le 21 août et c’est le tout premier en tahitien.Parau Tama a été lancé en avril 2020 par Miriama Bono et Benjamin Brillouet (lire aussi cet article . Miriama Bono, s’appuyant sur des textes connus comme ceux du poète Teuira Henry, rédige les contes et légendes. Puis elle les dit. Benjamin Brillouet lui se charge de toute la partie technique, montage… En plus d’un an, de très nombreux podcasts ont été mis en ligne. "", rapporte Miriama Bono. La demande a été entendue.Elle a été rendue possible grâce à Heiura Itae Tetaa, fondatrice de Speak Tahiti, Paraparau Tahiti, et de son équipe (lire aussi cet article . Sollicitée, elle a répondu gracieusement. "", explique Miriama Bono. Il s’agit de Ta’aroa, le mythe de la création, de la légende de Hina et de Te Tumu ‘uru.Tuterai Mahai, diplômé d’une licence en langue polynésienne et stagiaire CVD à Speak Tahiti, Paraparau Tahiti, a pris le relai. Les légendes ne lui étaient pas inconnues puisqu’il avait eu l’occasion de les travailler à l’université. Néanmoins, la traduction est un exercice délicat.Il n’était pas question pour Tuterai Mahai de faire du mot à mot, de la traduction littérale. "", précise Tuterai Mahai. En effet, plusieurs textes peuvent se référer à une seule histoire pourtant les manières de raconter cette histoire varient en fonction des auteurs "".Par ailleurs, d’autres difficultés sont apparues en lien cette fois avec les néologismes. Un néologisme est un mot nouveau ou un mot qui a un sens nouveau. Certains mots en français n’ont pas de traduction en tahitien car ils sont trop récents. "" Débordées de travail, ces institutions n’ont pas toujours le temps de répondre. "."Pour traduire, Tuterai Mahai a surtout utilisé la plateforme de traduction du Fare Vana’a. En cas d’absence de réponse par la plateforme, "".Il a parfois eu recours à d’autres outils de traduction comme l'application "reo" du Service de l’interprétation et de la traduction ou bien comme la plateforme "lexilogos". Guidé par la rigueur, Tuterai Mahai précise qu’avec ces deux plateformes il fallait à tout prix être très précis sur le contexte.Les textes traduits par Tuterai Mahai ont été revus par Ludmilla Tapea Chin-Meun, ancienne professeure, traductrice. "."Les versions tahitiennes des légendes sont racontées par Heiura Itea Tetaa. En fonction de l’accueil du public, mais aussi de la disponibilité de l’équipe de Speak Tahiti, Paraparau Tahiti, d’autres traductions pourraient suivre. Mais cette initiative demande de très longues heures de travail et la suite prendra du temps.