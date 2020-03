Trois cents ados sur To'atā ce week-end

Comme pour les troupes de danse qui vont au Heiva i Tahiti, les élèves font une pause, ils se présentent une année sur deux

Ils viennent répéter sans faute, ils réclament eux aussi une assistance technique.

TAHITI, le 3 mars 2020 -Huit collèges, soit 300 élèves vont participer à la troisième édition du Heiva Taure’a. Trois établissements font leur apparition : Mahina, Rangiroa et Notre Dame-des Anges. Les cinq autres sont des fidèles.En 2019, 16 établissements étaient engagés. Mais que les spectateurs se rassurent, ce n’est pas par désintérêt. "", explique Teraurii Piritua, le président du jury.Vaiana Giraud de la Maison de la culture confirme l’enthousiasme des inscrits. "" C’est à leur demande que les soirées démarrent à la nuit tombée. Tout compte, y compris les lumières.Pour ce concours, les élèves préparent les thèmes, les textes, les chorégraphies, la musique, les costumes. Il y a deux catégories possibles : la catégorie danse avec une présentation en groupe et, en option, un concours individuel, et la catégorie orchestre.Un jury composé de personnalités connues du monde de la culture suivra de près chaque prestation. Il décernera huit prix : meilleure interprétation (catégorie Heiva taure’a), meilleur dossier pédagogique, meilleur orchestre, meilleur danseur et meilleure danseuse. Deux prix spéciaux sont laissés à la libre appréciation du jury. Le projet valorise les participants mais également l’ensemble de l’établissement qu’ils représentent.Ce sont les classes Cham/Chad et la principale adjointe du collège Maco Tevane, Ingrid Nevelling (lire aussi l'article sur le premier Heiva Taure'a), qui sont à l’origine de ce projet. L’idée est née en 2018 et a tout de suite été soutenue par le ministère de la Culture, celui de l’Éducation et le Conservatoire de Polynésie française. Car il engage toute une communauté autour des élèves et de leurs enseignants. Il permet à la fois la transmission d’un patrimoine culturel et la transversalité des apprentissages mieux acceptés dans ce contexte : reo tahiti, EPS, Histoire…