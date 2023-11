Triple qualification pour Clodyne Yu Hing en haltérophilie

Tahiti, le 13 novembre 2023 - Avec un nouveau total à 103 kg décroché samedi lors d’un Challenge Avenir organisé à Dinan, Clodyne Yu Hing a décroché ses billets pour les championnats de France, d’Europe et du monde en 2024.



Après sa brillante performance en début de mois à Athènes où elle avait décroché l’or dans la catégorie Open Master -49 kg aux Jeux méditerranéens, Clodyne Yu Hing s’est encore distinguée, samedi, lors du Challenge Avenir, à Dinan, qui a réuni 10 haltérophiles femmes et 16 hommes issus de trois clubs.



En Bretagne, l'haltérophile tahitienne avait notamment pour objectif d’assurer les minima pour les trois compétitions auxquelles elle compte participer l’année prochaine. Il lui fallait pour cela réussir à soulever ses haltères à 57 kg pour les minimas des championnats de France, à 71 kg pour les minimas des championnats d’Europe et à 75 kg pour les minimas des Mondiaux.



Avec un total de 103 kg contre 102 kg lors des Jeux méditerranéens, elle a largement atteint ses objectifs écrasant la concurrence du jour puisque sur le podium la deuxième et la troisième plafonnaient respectivement à 85 et 73 kg. Cette performance permettra à la Tahitienne d’éviter de passer par d’autres qualifications et de soigner ses différentes blessures qui l’ont empêchée de viser le record du monde à 112 kg.



Lire aussi >> Une nouvelle couronne pour Clodyne Yu Hing Après sa brillante performance en début de mois à Athènes où elle avait décroché l’or dans la catégorie Open Master -49 kg aux Jeux méditerranéens, Clodyne Yu Hing s’est encore distinguée, samedi, lors du Challenge Avenir, à Dinan, qui a réuni 10 haltérophiles femmes et 16 hommes issus de trois clubs.En Bretagne, l'haltérophile tahitienne avait notamment pour objectif d’assurer les minima pour les trois compétitions auxquelles elle compte participer l’année prochaine. Il lui fallait pour cela réussir à soulever ses haltères à 57 kg pour les minimas des championnats de France, à 71 kg pour les minimas des championnats d’Europe et à 75 kg pour les minimas des Mondiaux.Avec un total de 103 kg contre 102 kg lors des Jeux méditerranéens, elle a largement atteint ses objectifs écrasant la concurrence du jour puisque sur le podium la deuxième et la troisième plafonnaient respectivement à 85 et 73 kg. Cette performance permettra à la Tahitienne d’éviter de passer par d’autres qualifications et de soigner ses différentes blessures qui l’ont empêchée de viser le record du monde à 112 kg.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 13 Novembre 2023 à 16:34 | Lu 201 fois