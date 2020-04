Timide reprise d'activité en ville

C'est le cas notamment pour certains restaurateurs de la capitale. Kathleen Demedy, gérante d'un restaurant au Fare Tony, a repris ses activités la semaine dernière. D'habitude elle sert jusqu'à 70 à 80 couverts par jour. Mais confinement oblige, elle s'est orientée sur de la vente à emporter. “C'était difficile au début parce qu'on n'est pas connu pour ce service, et nous n'avions pas l'habitude de fonctionner de cette façon. Mais les clients sont au rendez-vous et cela nous fait une petite rentrée d'argent”, a indiqué la jeune femme. Un service minimum donc assuré avec la moitié de ses employés. “Trois employés ont repris le travail, sur les six que nous avons. Pour ces derniers nous avons fait des demandes pour bénéficier des aides du Pays”, confie la gérante.



Dans la rue piétonne entre le Centre Vaima et le Fare Tony, une pâtisserie/boulangerie a également repris du service depuis mercredi après plus de trois semaines d'arrêt. “Cela a fait du bien à l'équipe de souffler un peu. Mais il fallait que l'on reprenne notre activité le plus vite possible”, insiste Wendy Tehuituafafatua, manager de l'enseigne. Là aussi aucun couvert n'est servi sur place, “alors que nous servons jusqu'à 80 couverts par jour”, explique l'intéressée. Mais les commandes de livraisons n'arrêtent pas de tomber. “On a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux pour faire savoir que l'on assurait ce service. Cela marche plutôt bien pour le moment, même si évidemment on souhaite que les choses reviennent à la normale”, explique la jeune femme.