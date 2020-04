“L’urgence, c’est la reprise de l’activité”

Tahiti, le 22 avril 2020 - Le président de la commission économie du Medef Polynésie et directeur de l’entreprise Cegelec, Frédéric Dock, pilote la “task force” de l’organisation patronale qui s’est fixée comme objectif de proposer des mesures d’ordre économique au Pays. L’urgence ? “Les entreprises demandent à reprendre l’activité immédiatement, dans le respect des mesures barrières.”



Comment les entreprises, notamment du Medef, se sont organisées pour se faire entendre du Pays et de l’Etat pendant cette crise ? Sont-elles entendues ?



“La ‘task force’ du Medef Polynésie, qui est en réalité aujourd’hui une véritable cellule de crise économique et sociale, s’est fixée comme objectif de proposer au Pays des mesures d’ordre économiques et sociales à prendre immédiatement. L’organisation des échanges est maintenant en place d’une manière claire et fluide. Nous sommes entendus par le Pays et par l’Etat depuis maintenant presque une semaine. Mais sorti des mesures d’urgence –qu’il fallait prendre, qui ont été prises et qu’on a saluées– le travail ne fait que commencer.”



Quelles sont les mesures prioritaires que vous proposez au Pays ?



“Ces mesures sont de plusieurs natures. La première c’est de redémarrer l’activité immédiatement et durablement dans le respect des mesures barrières à chaque fois que c’est possible. C’est-à-dire pour toutes les activités endogènes qui ne dépendent que de notre échelle à l’intérieur du Pays. C’est-à-dire que le niveau de confinement, son éventuelle sortie ou ensuite un retour en confinement, ne doit pas perturber l’organisation que l’on propose de mettre en place. C’est notre premier objectif. Et il est partagé par le Pays et par l’Etat.”



Pour vous, l’urgence aujourd’hui, c’est la reprise de l’activité immédiate ?



“Il faut bien comprendre qu’aucune subvention, aucune aide, ne peut remplacer la reprise des activités. Et si les activités qui peuvent fonctionner, celles que j’appelle endogènes, ne sont pas là pour soutenir un minimum l’économie et soutenir les activités exogènes, je parle du tourisme, on ne pourra pas aider ces secteurs plus tard. Si vous voulez, si en ce moment on ne fait pas tourner ce qu’on peut faire tourner, on ne pourra pas aider ceux qui ne tourneront que d’ici quelques mois ou quelques années. Donc l’urgence, elle est effectivement à assurer le minimum économique réalisable tout de suite.”