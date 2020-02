Tiare Tahiti concède le nul face à Pirae et reste leader de la Ligue 1

Trois jours après leur confrontation en quarts de finale de la Coupe de Polynésie , l'AS Tiare Tahiti et l'AS Pirae se sont retrouvés samedi au stade Pater pour le compte de la 14ème journée de Ligue 1. Leader du classement suite à la dernière journée du championnat, le club de Moorea pouvait conforter sa position en cas de succès face aux Orange, et se tourner ainsi plus sereinement vers la phase de groupe de la Champions League de l'OFC qui débutera le week-end du 1er mars.Mais contrairement au quarts de finale de Coupe, les hommes de Heimana Teuira vont mieux négocier l'entame de match. Et à la demi heure de jeu Pirae concrétise sa domination par l'intermédiaire de Roonui Tinirauarii (1-0). Les joueurs de Moorea vont attendre la deuxième mi-temps pour réagir. A la 50ème minute, l'insatiable Tevairoa Tehuritaua, déjà buteur en Coupe cette semaine, remet son équipe à hauteur en inscrivant en inscrivant son septième but de la saison (1-1). Puis douze minutes plus tard, Hiria Guilloux donne l'avantage à Tiare Tahiti (2-1).Les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee se retrouvent de nouveau dos au mur. Mais Sandro Tau, meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, va permettre à Pirae d'arracher le match nul à vingt minutes du coup de sifflet finale (2-2). Le score n'évoluera plus et les deux équipes doivent se contenter chacune de deux points.Un nul qui permet néanmoins à Tiare Tahiti de conserver son fauteuil de leader à l'issue de ce week-end. Pirae pour sa part pourrait voir l'AS Vénus lui ravir sa place de dauphin, en cas de succès du club de Mahina face à l'AS TAC samedi soir.