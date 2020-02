Tiare Tahiti se défait de Pirae et file en demie

Au retour des vestiaires le staff de Pirae décide d'opérer deux changements. Gervais Chan-Kat et Sandro Tau remplacent respectivement Raivaru Hanere et Lorenzo Tehau. Un coaching payant. Une minute à peine après la reprise Sandro Tau profite du laxisme de la défense de Tiare Tahiti pour ramener son équipe à hauteur (1-1).



Un but qui va redonner des ailes aux Orange qui retrouvent un second souffle après une première mi-temps compliquée. Peu avant l'heure de jeu, Heirauarii Salem décoche une belle frappe aux 25 mètres. Malheureusement pour lui, Michel Manea se place sur la trajectoire du ballon. Un manque d'efficacité qui va coûter cher à Pirae. A la 58ème minute de jeu, Tevairoa Tehuritaua, intenable tout au long de la partie, déborde de nouveau côté droit et adresse un centre en retrait à Bio Odo Chabi. L'attaquant béninois ne se prive pas pour redonner l'avantage au club de Moorea (2-1).



Dans les tribunes de Pater, les supporters de l'île sœur exultent. Ces derniers vont pourtant voir leur équipe souffrir pendant de longues minutes face aux assauts répétés des protégés de Heimana Teuira. Tiare Tahiti tient le choc grâce notamment aux nombreuses parades de Michel Manea sur sa ligne. Et puis à la 87ème minute Teiki Vaea, tout juste rentré en jeux, va profiter d'une offrande de Manarii Porlier pour définitivement assuré le succès du club de Moorea.



Score finale 3-1 pour Tiare Tahiti qui file en demi-finale de la Coupe de Polynésie. Les deux équipes se retrouveront samedi, pour la 14ème journée de Ligue 1. On a hâte !