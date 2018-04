Territoriales: Les précisions de Marcel Tuihani

« Pour le moment je me positionne en qualité d’observateur »

« je n’apporte aucun soutien en faveur de quelque parti que ce soit, et si je devais voter aujourd’hui, ce serait un vote blanc »

"qu’il restait à l’écoute des propositions qui pourraient s’affirmer dans l’entre deux tours, avec une attention toute particulière par défaut pour le Tapura Huiraatira"

« A ce stade de la campagne électorale, notre mouvement ne penche pour aucun parti politique en compétition pour le second tour. Si j’ai exclu d’apporter un quelconque soutien au Tavini Huiraatira en raison de l’indépendance, et au Tahoera’a Huirratira en raison de ses méthodes de gouvernance, je n’ai pas dit que je souhaitais soutenir le Tapura Huiraatira. J’ai constaté que le programme du Tapura Huiraatira diffusé avant le premier tour intégrait certains points du programme Te Ora Api O Porinetia, notamment sur la famille. Je précise que Te Ora Api Porinetia attendait de voir comment allait évoluer la campagne électorale du second tour, et observer comment les partis politiques allaient se positionner par rapport à certaines problématiques qui sont importantes aux yeux de Te Ora Api O Porinetia. »

PAPEETE, le 26 avril 2018- Suite à l’article paru dans Tahiti Infos le 26 avril , Marcel Tuihani a souhaité apporter quelques précisions., a-t-il souhaité préciser,, insiste-t-il. Si l’analyse que nous avons publiée suite à la conférence de presse que le leader du Te Ora Api A Porinetia donnait mercredi laissait entendre, Marcel Tuihani, s’en défend.Marcel Tuihani précise que les responsables du mouvement se réuniront le jeudi 3 mai au siège pour voir s’il y a lieu d’adopter une consigne particulière en vue du second tour, à la lumière de la campagne électorale en cours.