Territoriales : le Peut-être de Marcel Tuihani en direction du Tapura

PAPEETE, 25 avril 2018 - Te Ora Api o Porinetia a su convaincre 4 606 électeurs au premier tour des élections territoriales. Marcel Tuihani réserve aujourd’hui son soutien pour le second tour, en qualifiant la politique du Tahoera’a de " démagogique " et en se disant " pas indépendantiste ".



S’il invite les 4 606 électeurs qui ont choisi le bulletin Te Ora Api " à remplir leur devoir de citoyen " au second tour de scrutin des élections territoriales, Marcel Tuihani entend les " laisser libres de faire un choix en leur âme et conscience, pour la liste qui leur semble porter les valeurs et les idéaux " que défend son parti : " les valeurs de la famille. Les valeurs de l’éducation. Les valeurs de la réconciliation, du respect, de la solidarité, de l’identité et de la culture. (…) Je vais observer avec beaucoup d’attention les lignes politiques que ces trois listes retiendront entre les deux tours. En fonction, je me positionnerai ".



Le leader de Te Ora Api annonce que, dans ce contexte, il se manifestera publiquement au plus tard à l’issue d’une réunion des cadres de son parti politique " à la veille du second tour ", le jeudi 3 mai prochain.



De son point de vue, pour l’instant le Tahoera’a est resté sur une ligne qu’il qualifie de " démagogique " : " Je n’y adhère pas du tout ". En juin 2017, alors n°2 du parti orange, Marcel Tuihani avait claqué la porte du Tahoera’a sur fond de brouille avec Gaston Flosse.



Quant au vote Tavini Huiraatira : " tout le monde sait que je ne suis pas indépendantiste ", a-t-il insisté : " il est difficile pour moi de soutenir un parti indépendantiste ".



Il observe cependant que le Tapura " a beaucoup évolué " à l’approche du premier tour : " Dans le dernier tract que le Tapura a distribué, j’ai retrouvé quasiment la totalité des valeurs de Te Ora Api. J’ose espérer que ce n’est pas uniquement du chalala ".



En clair, Marcel Tuihani reste à l’écoute des propositions qui pourraient s’affirmer dans l’entre-deux tours, avec une attention toute particulière et par défaut en faveur Tapura Huiraatira. Mais " pour éviter tout raccourci " il insiste : " Si l’on devait voter aujourd’hui, je voterais blanc. Je vais observer, comme tous les citoyens, de quelle manière se déroule la campagne de l’entre-deux tours (…). Il leur appartient, à ces trois listes, de nous convaincre ".



Pour le leader de Te Ora Api, l’abstention est le grand vainqueur du premier tour des Territoriales. Le taux n’a cessé d’augmenter depuis 2004, pour passer de 22 % à 38,5 % en 2018, rappelle-t-il. " Les politiques que nous sommes doivent se sentir concernés par ce message de désamour ".



" Je ne baisserai pas les bras et je ferai honneur à la confiance des électeurs. Loin d’être terminé, le travail de renouveau ne fait en réalité que commencer. Bien que n’ayant pas de représentant à l’assemblée, notre mouvement continuera d’exister. Il fera entendre sa voix à chaque fois que ce sera nécessaire et il restera une sentinelle vigilante ", clame le communiqué distribué à la presse en préambule de la conférence organisée mercredi matin à la permanence du jeune parti, en présence des cadres militants de Te Ora Api.



Marcel Tuihani a également précisé qu’il devait réintégrer l’Office des postes et télécommunications (OPT), sa " maison mère ". Il confirme aussi, une fois de plus, qu’il sera candidat à Papeete, aux prochaines élections municipales en mars 2020.