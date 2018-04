Téléchargez le nouveau programme des vols Air Tahiti

PAPEETE, le 16 avril 2018- La compagnie AIR TAHITI publie le nouveau programme prévisionnels de ses vols inter-îles valable du 16 avril au 11 novembre 2018.Pour télécharger ce programme cliquez sur le lien suivant : Programme prévisionnel des vols AIR TAHITI Ces horaires peuvent faire l'objet de modifications, même après la confirmation de votre réservation et l'émission de votre billet.Pour votre information, le programme des vols Air Tahiti change deux fois par an, en avril et en novembre.Aussi, si votre réservation est effectuée avant le changement du programme de vols, il est probable que votre dossier de réservation présente des changements horaires, voire très exceptionnellement des changements de dates.Tout changement vous sera notifié au plus tôt, par Air Tahiti ou votre agence de voyages, dans la mesure où la compagnie dispose de votre contact téléphonique dans votre île de départ et dans chacune de vos escales.La compagnie Air Tahiti décline toute responsabilité pour des modifications de séjour qui résulteraient des changements de notre programme de vols.