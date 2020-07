Te 'Aito Manihi : Au tour de Steeve Teihotaata de s'imposer au sprint

Les aito du va'a enchainent. Après la To'a Nui Are Classic, la semaine passée, les rameurs avaient rendez-vous ce samedi avec le Te 'Aito Manihi. Organisée habituellement sur l'atoll de Manihi aux Tuamotu, Teraitua Hugon, organisateur de la course et président du club de Manihi Va'a, a été contraint de délocaliser l'événement à Tahiti en raison de l'épidémie de coronavirus.Et faute de Te 'Aito cette année, le Te 'Aito Manihi a hérité du parcours de sa grande sœur. Soit 27 kilomètres à parcourir en sénior hommes entre la plage de Aorai Tini Hau, la rade de Papeete, la Pointe Vénus avec une sortie à la passe de Muriavai, avant le retour vers Taaone. Un parcours qui a été cependant raccourci en raison du vent violent qui s'est abattu tout au long de la journée. Mais qu'importe car sur l'eau tous les cadors de la rame étaient bien présent pour de nouveau en découdre. À commencer par Tutearii Hoatua, qui avait devancé au sprint Steeve Teihotaata et Damas Ami la semaine passée. Le casting de la course était complété entre autres par Kevin Céran-Jérusalémy, vainqueur de la dernière édition de la course, Manutea Millon, Hotuiterai Poroi ou encore Revi Thon Sing.Tout ce beau monde a été lâché à 13 heures. Direction d'abord la passe de Taaone, avant de longer la digue de Papeete et de passer ensuite sous le pont de Motu Uta. Une première partie de course dominée par l'Extraterrestre Teihotaata qui avait déjà pris les commandes au moment d'aborder la remontée vers Mahina. Derrière, accroché à son va'a, on retrouvait Hotuierai Poroi, Kevin Kouider qui emmenait un groupe d'une dizaine de rameurs composé notamment de Shelliens avec Sly Ly Sao, Ritchy Labbeyi, Narai Atger, ou encore Damas Ami.Ce petit groupe s'est marqué jusqu'à la Pointe Vénus avant d'éclater sur le retour vers Taaone. C'est alors le colosse d'Air Tahiti Va'a, Kyle Taraufau qui a pris les rênes de la courses, devant Labbeyi, Teihotaata et Hoatua. Le rameur d'EDT Va'a a ensuite attendu l'entrée de passe à Taaone pour placer une accélération. Mais ce dernier n'a pas réussi à distancer ses adversaires. Et une nouvelle fois après plus de 20 kilomètres de course et plus de deux heures d'efforts, la victoire s'est jouée au sprint. Sauf que cette fois-ci Steeve Teihotaata a résisté aux retours de Taraufau et de Hoatua pour s'offrir son premier succès de la saison."Valait mieux pour moi de remporter cette fois-ci la victoire parce que sinon j'en aurais fais des cauchemars", s'est réjoui le vainqueur à l'issue de la course. "Il y a eu encore un beau combat avec les copains. J'ai encore quelques kilos en trop à perdre, mais avec le mental et la bonne technique j'y suis arrivé", a ajouté l'intéressé. Kyle Taraufau a arraché pour sa part la deuxième place et Tutearii Hoatua la troisième place.