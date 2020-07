Tutearii Hoatua arrache la victoire au sprint à la To'a Nui Are Classic

Tahiti, le 4 juillet 2020 - Les aito avaient rendez-vous samedi à Aorai Tini Hau pour la première édition de la To'a Nui Are Classic Race, première course post-confinement de la saison. En open homme, Tutearii Hoatua s'est imposé d'un rien face à Steeve Teihotaata. Damas Ami a complété le podium. Chez les dames, la course a été dominée par Vaimiti Maoni, qui a devancé Mahia Berdichevski Poroi et Tea Lorfèvre.



Voilà plus de deux mois que les aito du va'a sont sevrés de course. Si ces derniers ont pu ressortir leur va'a et leur rames du placard à la mi-mai pour s'offrir des sessions d'entrainements, il est clair que le stress d'une compétition et la confrontation avec les autres rameurs commençaient à manquer. Pour remédier à ce manque le club d'Air Tahiti Va'a a proposé samedi à ces affamés, la première édition de sa To'a Nui Are Classic Race, une course V1 marathon entre Aorai Tini Hau et la Pointe Vénus à parcourir en aller-retour, pour une distance totale de 21 kilomètres en open hommes.



Et le gratin du va'a était bien présent pour cette première course post-confinement, à commencer notamment par les "Shelliens" avec Damas Ami, Taaroa Dubois, Charles Teinauri ou encore Narai Atger. Le plateau était complété entre autre par Steeve Teihotaata, d'EDT Va'a, Kevin Céran-Jérusalémy, exilé à Huahine, et les cadors d'Air Tahiti Va'a comme Kyle Taraufau et Hotuiterai Poroi.



Tout ce beau monde a été lâché à 13 heures. Sans surprise sur la remontée vers la Pointe Vénus, Taaroa Dubois a fait parler sa puissance pour arriver au Motu Martin en première position. Collé à son va'a, un groupe de dix rameurs composé entre autres de Damas Ami, de Steeve Teihotaata, de Revi Thong Sing, pour ne citer qu'eux. Mais sur le retour vers la passe de Taaone, c'est Tutearii Hoatua, du Team OPT, qui va faire la différence. A l'entrée de la passe de Taaone, ce dernier devançait d'un rien Teihootaa et Ami. Et après 21 kilomètres et plus d'une heure et demi d'efforts, la victoire s'est jouée au sprint. Et à ce petit jeu, Hoatua s'est montré le plus solide et a franchi la ligne d'arrivée après 1H39'38 de course, devançant d'un rien Steeve Teihotaata, deuxième. Damas Ami a complété le podium.