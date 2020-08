Tamarii Punaruu et Team OPT vainqueurs en va'a tau'ati

Lire aussi >> Mataiea et Teva brillent au Heiva Va'a

La fête du va'a s'est poursuivie et s'est achevée dimanche sur le site de Tehoro à Mataiea. Après les V3 et les V6 la semaine passée, le Heiva va'a a fait place cette semaine aux célèbres courses de va'a tau'ati. Les équipages étaient ainsi invités à se présenter sur la ligne départ avec leur V16 ou leur V12. La première option a été la plus largement choisie par les 'aito.Ainsi chez les dames cinq clubs étaient présents sur la ligne de départ pour un sprint de 3 700 mètres. Tamarii Punaruu, qui est en réalité une alliance entre le club de Punaauia et de Teva, a dominé dans les grandes largeurs cette course. Propulsé notamment par Vaimiti Maoni, Tea Lorfèvre ou encore Vehi Lanteires, l'équipage a bouclé le parcours en 17'09 avec plus d'une minute trente d'avance sur Heiva a Hoe (18'43), deuxième, et Team Tamarii Mataiea troisième (18'57).Du côté des hommes, cinq va'a tau'ati étaient alignés sur la ligne de départ. Une course qui a été dominée cette fois-ci par le Team OPT avec un temps de 13'55. Soit treize secondes de mieux que le District Va'a de Moorea (14'08) deuxième, et près d'une minute d'avance sur Tamarii Punaruu (14'50) qui a complété le podium pour les tāne.Des courses de V1 étaient également au programme de cette journée du Heiva va'a. En sénior dame 16 compétitrices ont pris le départ à la pointe de Tehoro. En grande forme depuis la reprise des courses début juillet, Vaimiti Maoni a signé une nouvelle victoire en s'imposant en 21'00, devant Tea Lorfèvre (21'08) et Tutia Tetuaapua (21'26).Pour sa part la course des séniors hommes a rassemblé près de 80 'aito, dont Manutea Million, Kyle Taraufau, Hititua Taerea ou encore Charles Teinauri. Mais c'est finalement Hotuiterai Poroi, du Team Air Tahiti Va'a, qui s'est imposé en 17'10, devant Hitiroa Masingue, du District Va'a de Moorea, et Manutea Millon.Les 'aito ont désormais rendez-vous le samedi 8 août à Aorai Tini Hau la Ihilani Hoe, organisée par le club de Ihilani Va'a qui fête ses 40 ans d'existence.