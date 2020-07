Mataiea et Teva brillent au Heiva Va'a

Tahiti, le 26 juillet 2020 -L'AS Mataiea Va'a a organisé dimanche sur le site de Tehoro la première journée de son Heiva Va'a. Au programme, des courses de V3 et V6 en lagon sur une distance de 3 700 mètres. Le Team Mataiea, emmené par Manutea Millon et Hititua Taerea s'est notamment imposé en V6 en séniors hommes. Du côté des dames, la dream team de Teva l'a emporté en V6 et en V3.



La pandémie de coronavirus n'aura finalement pas eu raison du Heiva Va'a. L'un des événements les plus populaires de la saison va'a s'est bien tenu dimanche à Mataiea sur le site de Tehoro. Les 'aito se sont affrontés au cours de cette première journée en V3 et V6 sur une distance de 3 700 mètres (pour les séniors hommes et dames) dans le lagon de Mataiea. Au programme, pas moins de 14 courses, toutes catégories confondues.



Une bagarre Mataiea Air Tahiti



La course tant attendue des séniors hommes en V6 a été lancée peu après 13 heures. Sur la ligne de départ, 14 équipes comme Air Tahiti Va'a, Manihi Va'a, EDT Va'a ou encore le Team Mataiea composé en partie de rameurs du Team OPT, sont présentes. Shell Va'a, pour sa part, était le grand absent de ce Heiva Va'a.



Mais qu'importe, le public a eu droit à une belle bagarre entre Air Tahiti Va'a, emmené par son colosse Kyle Taraufau en moteur,et le Team Mataiea barré par Manutea Millon. Les deux équipes se sont disputé la victoire au sprint, et à ce petit jeu ce sont les seconds nommés qui se sont montrés plus solides. Sur la ligne d'arrivée, le Team Mataiea devançait d'un rien Air Tahiti Va'a. Le podium de la course était complété par le District Va'a de Moorea (lire encadré).



"On a pris un bon départ sur le tātara va'a, et puis Air Tahiti est revenu sur nous au moment de contourner les bouées. Ils ont réussi à revenir à notre hauteur, et à la fin on a lâché tout ce qu'on pouvait pour décrocher cette première place. On a eu un peu de chance je crois aussi", s'est réjoui Hititua Taerea à l'issue de la course.