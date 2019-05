Tahiti Nui Va'a : Shell Va'a s'impose entre Tautira et Pirae

Shell au monde. L'équipe emmenée par David Tepeva a de nouveau dominé les débats ce vendredi, en s'imposant sur la deuxième étape de la Tahiti Nui Va'a qui s'est tenue entre Tautira et Pirae (56 km). Shell Va'a a fait la course en tête laissant ses principaux rivaux comme Air Tahiti Va'a et EDT Va'a à près de deux minutes derrière.L'équipage au coquillage est ainsi en position idéale pour remporter cette 12ème édition de la Tahiti Nui Va'a. La troisième et dernière étape se tiendra ce samedi. Les rameurs partiront de Pirae et devront rallier Mataiea, soit 54 km de course.