Sylvain Blachier lauréat de la Feria Carrefour

Tahiti, le 12 novembre 2022 - L’AS Tefana a organisé la 23e édition de la Feria Carrefour, vendredi après-midi, entre les magasins Carrefour Faa’a et Punaauia. Sylvain Blachier s’est imposé relativement aisément en 33’06’’ sur un parcours d’environ 9 km, Élodie Touffet terminant 12e au scratch et 1re féminine en 37’23’’.



Annulée en 2020 et 2021 pour raisons sanitaires, la Feria Carrefour a retrouvé sa place dans le calendrier des courses locales sur route. Malgré le temps très incertain lors des jours précédant l’épreuve, ils étaient quand même 134 sur la ligne de départ, ce vendredi à 16 h 30, à hauteur de Carrefour Faa’a. Et les participants ont été totalement épargnés par la pluie sur toute la durée d’un parcours d’une longueur approximative de 9 km entre la grande surface de Faa'a et celle de Punaauia et les trois boucles à effectuer dans le parc Vairai.



La participation était conséquente mais il manquait en revanche nombre de ténors tels Benjamin Zorgnotti, de retour sur le territoire après sa saison sur le circuit international de triathlon, Damien Troquenet, Benoît Valadier qui récupère de son marathon d’Auckland de la semaine précédente, Jean-Marc Rimaud, Teiva Izal ou bien encore Thomas Lubin. Dans ce contexte, Sylvain Blachier faisait figure de favori même si l’on manquait d’informations sur Quentin Algisi, licencié à Charenton en métropole.



Rapidement, vendredi, un groupe de six coureurs, composé de Sylvain Blachier, Quentin Algisi, Jean-Marc Carcy, Fulbert Gara, Ludovic Chastang et Rodrigue Lozinguez, se forme en tête de course. Le rythme est principalement mené par Algisi avec un Blachier bien calé dans sa foulée, Gara, Chastang et Lozinguez se faisant peu à peu distancer, Carcy étant le dernier à laisser partir les deux coureurs de tête. Lors du passage dans le parc Vairai, Quentin Algisi perd du rythme et Sylvain Blachier gère le sien pour passer la ligne d’arrivée en vainqueur au Carrefour Punaauia en 33’06’’. Quentin Algisi termine 2e à 24’’ du vainqueur, Jean-Marc Carcy complétant le podium scratch en 34’46’’.

Élodie Touffet polyvalente



Chez les dames, Élodie Touffet et Océane Tanguy ont fait un temps course commune, mais la récente vainqueur du Sylvain Blachier s’est confié sur sa stratégie : “Il manquait du monde aujourd’hui, mais on ne peut pas faire toutes les courses et j’avais pour ma part fait l’impasse sur le Championnat de Polynésie de semi-marathon. Aujourd’hui, j’ai géré ma course sur Quentin Algisi car il vient de France et je voulais le jauger. Il a mis un bon rythme, mais il a décroché à partir du 8e km et j’ai maintenu ma cadence pour l’emporter. L’atmosphère était très humide, mais il n’y avait pas la chaleur donc les conditions de course étaient correctes. J’ai réalisé un chrono correct qui aurait sans doute été meilleur s’il y avait eu tous les bons spécialistes.”Chez les dames, Élodie Touffet et Océane Tanguy ont fait un temps course commune, mais la récente vainqueur du Tour des Vahine cycliste s’est envolée après la mi-course pour prendre la 12e place et dominer la catégorie féminine en 37’23’’. Océane Tanguy fait 19e au scratch en 37’51’’ et 2e féminine. Prochain rendez-vous de course sur route le samedi 26 novembre à Papeete dans le cadre de la Urban Run. Mais nombre de coureurs à pied devraient aussi être au rendez-vous du triathlon de Fei Pi organisé à Tiarei le dimanche 20 novembre.

Résultats TOP 20 1. Sylvain Blachier (ACE Arue) 33’06’’ 2. Quentin Algisi (Charenton) 33’30’’ 3. Jean-Marc Carcy (Tam Pun) 34’46’’ 4. Fulbert Gara (ATN Running) 34’52’’ 5. Ludovic Chastang (Fei Pi Tri) 35’52’’ 6. Vaitua Mooria (Ind) 35’59’’ 7. Mathieu Poty (Tam Pun) 36’04’’ 8. Ioane Depret (ACE Arue) 36’52’’ 9. Axel Roy (Tam Pun) 36’56’’ 10. Gerald Galmiche (Wild Team Tri) 37’01’’ 11. Eddy Pang-Fat (Tefana) 37’07’’ 12. Élodie Touffet (Central) 37’23’’ (1re femme) 13. Yannick Cadet (Tefana) 37’39’’ 14. Rodrigue Lozinguez (Ind) 37 40’’ 15. Kevin Dodard (Fei Pi Tri) 37’41’’ 16. David Bernard (ATN Running) 37’42’’ 17. Toanui Gobrait (Tefana) 37’44’’ 18. Rainui Taarea (ADAT) 37’48’’ 19. Océane Tanguy (ASCEP) 37’51’’ (2e femme) 20. Roger Kong Yek Fhan (Brasserie Tahiti) 37’54’’

Rédigé par Patrice Bastian le Samedi 12 Novembre 2022 à 14:54 | Lu 333 fois