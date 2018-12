Shell Va'a en séance de dédicaces à la boutique Vodafone de Punaauia

PAPEETE, 3 décembre 2018 - Les champions de l’équipe Shell Va’a, vainqueurs de l’édition 2018 de la course Hawaiki Nui Va’a, ont animé une séance de dédicaces, samedi matin dans la galerie marchande du centre commercial Moana Nui à Punaauia.La surprise a été offerte par la boutique Vodafone de la galerie marchande de Punaauia. Le 2 novembre dernier, en achevant la dernière étape de la fameuse course des Raromatai en tête, après 4 heures 11 minutes et 10 secondes depuis Taha’a, l’écurie Shell Va’a avait arraché son 7trophée de vainqueur de la Hawaiki Nui.Cette course de pirogues en équipe de six est reconnue à l’échelle mondiale comme la plus dure épreuve de cette discipline.