Sept au départ

Tahiti, le 20 mars 2023 – Dans l'ordre de dépôt : Heiura-Les Verts, Tapura, Hau Maohi, A Here ia Porinetia, Tavini, Ia Ora te Nuna'a, Amuitahira'a. Les sept listes déposées auprès du haut-commissariat doivent encore être validées d'ici mercredi, mais elles donnent déjà un aperçu du combat électoral qui s'annonce le 16 avril prochain pour le premier tour des territoriales.



Aucune surprise de dernière minute. Sept listes ont finalement été déposées à la date butoir de lundi à 12 heures. Le Heiura-Les Verts de Jacky Bryant a été le premier à se manifester la semaine dernière. Vendredi, le Tapura Huiraatira d'Édouard Fritch, le Hau Maohi de Tauhiti Nena et le A Here ia Porinetia de Nuihau Laurey ont déposé leurs listes respectives. Et lundi matin, le Tavini Huiraatira d'Oscar Temaru est arrivé le premier, suivi en fin de matinée du Ia Ora te Nuna'a de Teva Rohfritsch et du Amuitahira'a mené par Bruno Sandras.



Dernières listes



Pour le Tavini, les députés du parti indépendantiste ont accompagné la secrétaire générale du parti, Vanina Crolas, pour déposer une liste entièrement dévoilée samedi au congrès du motu Ovini. Ia Ora te Nuna'a est venu en délégation et à pied depuis la permanence de Tipaerui pour faire valider les 73 noms retenus par le nouveau parti jaune et bleu de Teva Rohfritsch. “On va tenir la promesse que nous avons faite du renouvellement politique, de nouveaux visages jeunes et moins jeunes, de personnes de la société civile qui vont s'engager pour l'avenir de notre Pays”, a promis le sénateur polynésien. Le parti s'est réuni samedi matin en conseil politique et présentera sa liste mercredi lors d'une conférence de presse.



“Tous les candidats sont Ia Ora te Nuna'a. Nous avons une équipe avec qui nous avons cheminé et ce sont ces candidatures que nous allons porter”, a affirmé Teva Rohfritsch pour réfuter avoir récupéré certains “déçus” d'autres listes autonomistes déjà déposées. Même si pour l'heure, seuls les noms des têtes de section ont été dévoilées et que l'on y retrouve notamment aux îles Sous-le-Vent la prometteuse candidate de Bora Bora, Teha Temarii, qui avait claqué la porte du A Here ia Porinetia en apprenant qu'elle n'y était pas tête de section. Sans surprise Nicole Bouteau mènera la section 1, Teva Rohfritsch et Teura Tarahu tiendront les deux premières places sur la section 3. Pour le détail, il faudra attendre 48 heures de plus.



Dernières négociations



Dernier parti à déposer sa liste, le Amuitahira'a de Gaston Flosse dont la liste est menée par Bruno Sandras. “C'est parce qu'on en avait trop. Il a fallu faire des choix de dernière minute”, s'est amusé l'ancien député-maire de Papara lundi matin. “Ce sont de vrais militants du Amuitahira'a”, a-t-il assuré, indiquant qu'ils étaient bien tous en phase avec la nouvelle ligne politique souverainiste du parti de Gaston Flosse. Bruno Sandras a également confié que le Amuitahira'a avait été approché par le Here Ai'a dimanche, qui se cherchait visiblement des alliés depuis son départ du Hau Ma'ohi. “Ils nous ont appelé hier pour nous demander à intégrer nos listes et nous demander dix places. Donc évidemment on leur a dit que le grand conseil avait validé nos listes samedi et qu'on ne pouvait plus les changer.”



La rumeur a couru un temps lundi matin d'une liste d'union de dernière minute rassemblant le Te Nati-Rassemblement national et le Here Ai'a. Il n'en a finalement rien été. Un ancien militant de Moorea était d'ailleurs présent sur les marches du haut-commissariat une bonne partie de la matinée pour, selon ses dires, empêcher cette alliance de se présenter. L'individu ne goûtant pas le mélange du “parti de ses ancêtres”, résolument souverainiste, avec celui de Marine Le Pen, nécessairement autonomiste.



Derniers contrôles



La directrice de la réglementation et des affaires juridiques (Diraj) au haut-commissariat, Corinne Cury, a confirmé lundi midi le dépôt de ces seules sept listes. Elle a expliqué que son service procédait lors du dépôt des candidatures à la vérification de l'ensemble des identités, des pièces d'identité et de la qualité d'électeur des candidats, ainsi que du respect de la parité sur chaque liste. “Il y a eu des dossiers incomplets. Ils pouvaient être complétés jusqu'à midi.” Un contrôle de l'éligibilité de l'ensemble des candidats va maintenant être mené par la Diraj. Et si un candidat est inéligible, la liste pourra le modifier. C'est la seule modification autorisée à compter d'aujourd'hui sur les listes déposées.



Un tirage au sort de l'ordre d'apparition des listes pour le premier tour sera organisé mercredi matin, suivi d'une réunion de la commission de propagande qui validera les bulletins de vote et les professions de foi mis sous pli la semaine prochaine. Les sept listes définitivement validées le seront par un arrêté du haut-commissaire dont la publication au Journal officiel est attendue jeudi.

Lire aussi : Sept listes déposées Aucune surprise de dernière minute. Sept listes ont finalement été déposées à la date butoir de lundi à 12 heures. Le Heiura-Les Verts de Jacky Bryant a été le premier à se manifester la semaine dernière. Vendredi, le Tapura Huiraatira d'Édouard Fritch, le Hau Maohi de Tauhiti Nena et le A Here ia Porinetia de Nuihau Laurey ont déposé leurs listes respectives. Et lundi matin, le Tavini Huiraatira d'Oscar Temaru est arrivé le premier, suivi en fin de matinée du Ia Ora te Nuna'a de Teva Rohfritsch et du Amuitahira'a mené par Bruno Sandras.Pour le Tavini, les députés du parti indépendantiste ont accompagné la secrétaire générale du parti, Vanina Crolas, pour déposer une liste entièrement dévoilée samedi au congrès du motu Ovini. Ia Ora te Nuna'a est venu en délégation et à pied depuis la permanence de Tipaerui pour faire valider les 73 noms retenus par le nouveau parti jaune et bleu de Teva Rohfritsch. “On va tenir la promesse que nous avons faite du renouvellement politique, de nouveaux visages jeunes et moins jeunes, de personnes de la société civile qui vont s'engager pour l'avenir de notre Pays”, a promis le sénateur polynésien. Le parti s'est réuni samedi matin en conseil politique et présentera sa liste mercredi lors d'une conférence de presse.“Tous les candidats sont Ia Ora te Nuna'a. Nous avons une équipe avec qui nous avons cheminé et ce sont ces candidatures que nous allons porter”, a affirmé Teva Rohfritsch pour réfuter avoir récupéré certains “déçus” d'autres listes autonomistes déjà déposées. Même si pour l'heure, seuls les noms des têtes de section ont été dévoilées et que l'on y retrouve notamment aux îles Sous-le-Vent la prometteuse candidate de Bora Bora, Teha Temarii, qui avait claqué la porte du A Here ia Porinetia en apprenant qu'elle n'y était pas tête de section. Sans surprise Nicole Bouteau mènera la section 1, Teva Rohfritsch et Teura Tarahu tiendront les deux premières places sur la section 3. Pour le détail, il faudra attendre 48 heures de plus.Dernier parti à déposer sa liste, le Amuitahira'a de Gaston Flosse dont la liste est menée par Bruno Sandras. “C'est parce qu'on en avait trop. Il a fallu faire des choix de dernière minute”, s'est amusé l'ancien député-maire de Papara lundi matin. “Ce sont de vrais militants du Amuitahira'a”, a-t-il assuré, indiquant qu'ils étaient bien tous en phase avec la nouvelle ligne politique souverainiste du parti de Gaston Flosse. Bruno Sandras a également confié que le Amuitahira'a avait été approché par le Here Ai'a dimanche, qui se cherchait visiblement des alliés depuis son départ du Hau Ma'ohi. “Ils nous ont appelé hier pour nous demander à intégrer nos listes et nous demander dix places. Donc évidemment on leur a dit que le grand conseil avait validé nos listes samedi et qu'on ne pouvait plus les changer.”La rumeur a couru un temps lundi matin d'une liste d'union de dernière minute rassemblant le Te Nati-Rassemblement national et le Here Ai'a. Il n'en a finalement rien été. Un ancien militant de Moorea était d'ailleurs présent sur les marches du haut-commissariat une bonne partie de la matinée pour, selon ses dires, empêcher cette alliance de se présenter. L'individu ne goûtant pas le mélange du “parti de ses ancêtres”, résolument souverainiste, avec celui de Marine Le Pen, nécessairement autonomiste.La directrice de la réglementation et des affaires juridiques (Diraj) au haut-commissariat, Corinne Cury, a confirmé lundi midi le dépôt de ces seules sept listes. Elle a expliqué que son service procédait lors du dépôt des candidatures à la vérification de l'ensemble des identités, des pièces d'identité et de la qualité d'électeur des candidats, ainsi que du respect de la parité sur chaque liste. “Il y a eu des dossiers incomplets. Ils pouvaient être complétés jusqu'à midi.” Un contrôle de l'éligibilité de l'ensemble des candidats va maintenant être mené par la Diraj. Et si un candidat est inéligible, la liste pourra le modifier. C'est la seule modification autorisée à compter d'aujourd'hui sur les listes déposées.Un tirage au sort de l'ordre d'apparition des listes pour le premier tour sera organisé mercredi matin, suivi d'une réunion de la commission de propagande qui validera les bulletins de vote et les professions de foi mis sous pli la semaine prochaine. Les sept listes définitivement validées le seront par un arrêté du haut-commissaire dont la publication au Journal officiel est attendue jeudi.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Mardi 21 Mars 2023 à 08:03 | Lu 543 fois