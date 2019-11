Sept ans ferme pour le trafic d’Ice entre Tahiti et Moorea

Lire aussi : Quatre armes et quinze millions saisis

Quatre des six suspects d’un nouveau réseau de trafic d’Ice, interpellés le 8 octobre dernier par la brigade de recherches de la gendarmerie à Tahiti et Moorea, ont été jugé lundi en comparution immédiate. L’affaire avait été révélée à l’époque par Tahiti Infos, lorsqu’au terme de six mois d’enquête les gendarmes avaient mené un vaste coup de filet à Tahiti et Moorea pour interpeller un trentenaire soupçonné de se livrer à un trafic d’Ice assez organisé en Polynésie : John Niviere.L’homme, qui était sorti de prison en 2018, avait été interpellé dans son appartement du centre-ville Papeete avec sa compagne en possession de 50 grammes d’Ice et de 3 millions de Fcfp en liquide. Les enquêteurs avaient également découvert 10 millions de Fcfp enterrés dans le jardin de son père à Moorea.