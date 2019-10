Trafic d’ice : 4 armes et 15 millions saisis

PAPEETE, le 10 octobre 2019 - Six individus, dont une femme, ont été interpellés mardi matin à l’aube dans les communes de Papeete, Faa’a, Arue et Punaauia. Ces arrestations font suite à une enquête préliminaire menée par la Brigade de recherches (BR) depuis le mois d’avril dans le cadre d'un trafic d'ice. Au cours des perquisitions menées, les enquêteurs ont trouvé 15 millions de Fcfp dont la plus grosse partie était enterrée dans un jardin à Moorea, mais également des armes, 50 grammes d'ice, du LSD, du crack et plusieurs centaines de grammes de paka.



Vaste coup de filet opéré mardi matin par la compagnie des Iles du vent suite à une enquête diligentée par la Brigade de recherches (BR) de Faa’a.



Vers 6 heures du matin mardi, les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faa’a, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig), l'antenne du Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (AGIGN) et le Groupement interministériel de recherches (GIR) ont procédé à l’interpellation de six individus dont une femme. Parmi ces individus : un trentenaire d’origine métropolitaine que l’on soupçonne d’être à la tête d’un trafic d’ice très structuré et organisé. Sorti de prison en 2018, cet individu est très bien connu de la justice. Il a été arrêté dans le centre de ville de Papeete en présence de son père, également bien connu de la justice, et de sa compagne. Au moment de son interpellation, le jeune homme était en train de conditionner de l'ice.