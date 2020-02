Saint-Valentin : un salon pour les amoureux de l’environnement

« C’est innovant, c’est un souffle d’oxygène dans la création. C’est pour ça que je suis venue, on voit des choses que l’on ne voit pas ailleurs d’habitude. C’est beau, c’est écolo, c’est réellement original… C’est une conjonction de facteurs qui rendent ce concept extraordinaire »

« Je venais juste découvrir l’atelier de Vaea, le concept m’intéresse. J’aime beaucoup tout ce qu’ils font, je suis dans ce qui est écolo. Et là j’aime beaucoup l’univers qu’elles ont créé, c’est coloré avec beaucoup de bois, j’adore ! J’ai finalement acheté quelque chose (rire). »

Tahiti, le 8 février 2020 - Après le Noël des Cré’acteurs en décembre dernier, le même collectif d’artisans et d’artistes écoresponsables a réitéré le concept à l’occasion de la Saint-Valentin. Nommé Red de Toi, ce salon pas comme les autres était hébergé dans les locaux de Concretement Design, à Pirae derrière Hamuta Val.On y trouvait des bijoux, des porte-téléphones gravés dans du bois de palettes, des robes sexy à louer pour la soirée, des sucreries artisanales, des objets d’art et de décoration… Et même les sex-toys locaux de Maimua, exposés dans une pièce séparée réservée aux « adultes consentants ». Un stand tenu par l’association Cousins cousines était aussi là pour rappeler que l’amour prend de nombreuses formes.Les clients que nous avons rencontrés étaient ravis. La plupart étaient surtout intéressés par l’aspect original des créations proposées, même si trouver des cadeaux responsables était un atout indéniable.nous explique Meili, les bras chargés de cadeaux (pour elle-même).Magnolia était venue parce qu’elle connaissait certains exposants :