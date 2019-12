Où trouver des cadeaux de Noël écolos ?

Les cadeaux "expérience" : massage, spa, pass cinéma, excursions, parapente, voyage dans un lieu dépaysant, expérience culinaire, formations et ateliers selon les goûts, don à une association au nom de la personne...

Les cadeaux matériels écologiques : kit cosmétique zéro déchet, savon et shampoing artisanaux, dentifrice solide, déodorant artisanal, brosse à dents en bambou, lingettes réutilisables pour remplacer les disques en coton, peignes en bois ou en nacre, mono'i artisanal, sets de vaisselle artisanale, gourde réutilisable, artisanat de qualité (boîte en pae'ore, corbeille à linge en ni'au...), produits locaux comestibles (le chocolat des Marquises est en vente à l'épicerie Eco Vrac de Punaauia, à l'Epicerie Tahiti et à La Cave de Tahiti, la rédaction le recommande), plantes ornementales ou aromatiques avec de jolis pots, livres écologiques, lombricomposteur avec lombrics...

Vous pouvez aussi fabriquer directement votre cadeau avec la personne à qui il est destiné, combinant ainsi une belle expérience partagée et un objet qui restera en souvenir. Par exemple vous pouvez fabriquer ensemble un terrarium avec une belle bouteille ou un pot recyclé, un pareo, un monoï, etc.

Dans un article publié la semaine dernière, la Fédération des associations de protection de l'environnement (FAPE) publie une liste de conseils pour trouver des cadeaux de Noël écolos Derniers conseils de la FAPE : utilisez du tissu ou du papier journal recyclé pour emballer les cadeaux, assurez-vous que les cadeaux offerts sont bien désirés et en triez les jeux et objets dont vous ne voulez plus pour les offrir ou les donner aux associations !