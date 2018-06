Rugby - Championnat de Tahiti : Pirae rejoint Faa'a en finale

« Etant un club formateur, on a nos jeunes qui sont régulièrement repérés par des clubs de métropole. Les meilleurs suivent une carrière professionnelle, les autres semi-professionnelle. L’année dernière, on est arrivés un peu à une fin de cycle, donc on avait pas fait les finales pour la première fois depuis très longtemps. Cette année, on a redémarré un nouveau cycle, le bureau a voulu mettre une base saine à travers un déplacement en Nouvelle Zélande. « Pendant dix jours, on a été pris en charge par un ancien des All Blacks, avec un entrainement tous les matins et des visites culturelles. On est parti s’imprégner du pays du rugby. Les garçons ont été sérieux du début à la fin, on a fait un séjour également en académie et on a pu se confronter à un rugby de très haut niveau. On a permis aux joueurs d’observer des matchs du super 18, où cela va à 2000 à l’heure, pour qu’ils se rendent compte du fossé, pour qu’ils voient qu’il faut travailler pour tendre vers quelque chose. »« Ce déplacement a été fédérateur, il a été une base saine sur laquelle on a pu construire le reste de la saison. Là, on a un nouveau groupe qui est en train de prendre forme. On sait qu’on pourra travailler ce groupe pendant un an et demi ou deux ans, jusqu’à ce que certains brillent et soient récupérés par d’autres clubs. Notre rôle, en tant qu’anciens, c’est de transmettre à cette jeunesse. Ce n’est que comme ça qu’on arrivera à tirer le rugby polynésien vers le haut. »