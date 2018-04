Rugby - Découverte : L'as Pirae en tournée au pays des All Blacks

Parole à Teiki DUBOIS, Manager :

« Tous les deux ans, le club organise une tournée afin de proposer à nos joueurs la possibilité de grandir. Cette tournée restera comme la plus belle de toutes car nous avons pu compter sur l’apport de Tonuu OFISA, qui a su apporter, en plus de son expérience et de sa technicité, le mana All Blacks, composé d’un mélange d’humilité, de rigueur et de concentration. »



« Certains joueurs sortaient de la Polynésie pour la première fois. Nous avons passé 10 jours ensemble, où les notions de respect, de solidarité et de partage ont été les mots d’ordre. C’était l’autre objectif du voyage, faire évoluer humainement chacun des joueurs, et ainsi œuvrer en faveur de la cohésion sociale de notre fenua. »