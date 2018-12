Richard Virenque parrain de la 8ème édition de la Ronde Tahitienne

Après Thomas Voeckler, Bernard Hinaut, ou encore Laurent Jalabert, la Ronde Tahitienne s'offre un nouveau parrain de choix pour sa 8édition prévue en mai prochain. Richard Virenque, figure emblématique du cyclisme français, sera en effet la tête d'affiche de l'événement. Le champion aujourd'hui âgé de 49 ans, a été coureur professionnel entre 1991 et 2004. Au cours de sa carrière il a notamment remporté à sept reprises le maillot à pois de meilleur grimpeur sur le Tour de France. Il a également terminé deux fois sur le podium et a remporté sept étapes sur le Tour."L’ancien champion au palmarès impressionnant viendra à Tahiti passer deux semaines. Passionné de pêche et de plongée, il découvrira les îles puis prendra part au package touristique à Moorea avec l’ensemble des participants étrangers avant de s’aligner sur l’épreuve des 110 kilomètres le dimanche 19 mai 2019", indique un communiqué du Vélo Club de Tahiti et des îles, organisateur de l'événement.Pour rappel en 2018 la Ronde Tahitienne a rassemblé 760 coureurs au sein du peloton. Labellisée "green cycling", depuis 2014, cette course est la seule épreuve sportive au fenua à être reconnue "écocitoyenne". En effet, durant la course, une patrouille de cyclistes "écocitoyens" vérifie qu'aucun participant ne jette de détritus. Par ailleurs l'épreuve met aussi en valeur la promotion touristique avec la mise en place d'un package (trois jours de découvertes et d'activités touristiques proposées à Moorea) destiné aux participants étrangers.