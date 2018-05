Cyclisme - 7e Ronde Tahitienne : Record de participation battu

Encore une fois, la Ronde Tahitienne aura tenu toutes ses promesses. Organisée par le vélo club de Tahiti, présidé par Benoit Rivals, la septième édition de cet événement aura réussi à attirer 761 participants pour les trois parcours de 110, 55 et 15 km. Cette course « cyclo sportive » est une course conviviale qui met l’accent sur divers aspects : éco-citoyenneté, solidarité, éco-tourisme…



Inscrite dans la liste des grands évènements soutenus par le Pays, cette course cycliste pas comme les autres est devenue un des évènements majeurs de l’année sportive. Elle est un exemple au niveau de l’organisation et de la promotion des évènements sportifs en Polynésie. La Ronde Tahitienne avait remporté la catégorie « Best Event » lors des Trophées du Sport 2018.



Beaucoup étaient là pour le fun mais la Ronde Tahitienne reste une course de vélo que tout cycliste aimerait remporter. La Grande Ronde (110 km) a été remportée par Stéphane Poulhiès en 2H39’03, devant Thomas Peyroton-Dartet (2H39’07) et Raimana Mataoa (2H39’08). Chez les femmes, c’est Poerava Van Bastolaire (2H52’03) qui s’est imposée devant Marion Carrère (3H44’13) et Sarah Duffy (3H45’06).