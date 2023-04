Retour doublement gagnant pour Heve Kelley au tournoi d’Excelsior

Tahiti, le 6 avril 2023 - Deux ans après avoir arrêté la compétition, Heve Kelley a effectué son retour au tournoi de l’AS Excelsior. Et ce fut un retour probant, le joueur de Phénix s’imposant sèchement (6/0.6/1) mercredi soir à la Mission face à Reynald Taaroa en finale du simples messieurs 2e série. Les deux joueurs avait déjà remporté le double messieurs 2e série la semaine précédente.



L’apothéose du tournoi d’Excelsior a eu lieu mercredi avec la finale du simples messieurs 2e série au terme de six semaines de compétition qui ont mis en scène 26 tableaux. Cette finale opposait Heve Kelley à Reynald Taaroa, les deux joueurs se connaissant bien pour s’être côtoyés régulièrement depuis les catégories jeunes tant à l’entraînement qu’en compétition. Et puis ils étaient partenaires de double lors du tournoi d’Excelsior, un partenariat gagnant puisqu’ils s’étaient imposés en finale du tableau mardi dernier contre Gillian Osmont et Teiki Jouen. Gillian Osmont faisait figure de favori du tableau 2e série messieurs mais insuffisamment remis d’une pubalgie, il a dû déclaré forfait ce qui a laissé le champ libre à Heve Kelley et Reynald Taaroa. Tous deux se sont taillés un parcours tranquille jusqu’en finale encore que Heve a toutefois lâché un set à Robert Chonvant en quart de finale.



Une finale à sens unique



Convaincant la saison dernière, Reynald Taaroa faisait légèrement figure de favori d’autant que Heve Kelley renouait avec la compétition à Excelsior après une très longue période de pause. Mais les pronostics sont faits pour être bousculés et ce fut le cas mercredi soir et de quelle manière. Autant Reynald Taaroa n’a jamais évolué à son niveau, autant Heve Kelley a été performant dans tous les domaines à commencer par le service.



Le joueur de Fei Pi a multiplié les fautes directes, Heve Kelley mettant toutes ses balles dans le court. A 5-0 dans le premier set pour son adversaire, Reynald Taaroa a pourtant mené 40/0 sur son service pour tenter de stopper l’hémorragie, mais il a encore enchaîné les coups perdants et Heve Kelley empochait la première manche (6/0) sur sa première balle de set.



Et le calvaire de Reynald Taaroa s’est poursuivi dans le deuxième set d’autant que Heve Kelley évoluait toujours à un très bon niveau et ne lâchait rien. Reynald Taaroa a fini toutefois par remporter son service pour revenir à 3-1. Mais c’était un chant du cygne car Heve Kelley allait empocher les jeux suivants pour s’octroyer le deuxième set 6/1 sur sa deuxième balle de match et gagner la rencontre en moins d’une heure de jeu.



Les réactions d’après-match étaient évidemment opposées entre les deux joueurs, Reynald Taaroa confiant, "j’ai mal entamé la partie et je n’ai jamais réussi à me relancer et puis Heve a réalisé un bon match. C’est vraiment une rencontre à oublier pour moi". C’est en revanche un match référence pour Heve Kelley comme il l’a souligné : "J’ai réalisé un bon match ce soir et je constate que je suis revenu à un bon niveau. Après, je vais un peu relativiser ma nette victoire car Reynald n’a pas évolué à son vrai niveau".



Les deux copains ont marqué des points au tournoi d’Excelsior en vue des Jeux du Pacifique même si Reynald Taaroa est passé à côté de sa finale. La remise des prix du tournoi aura lieu le vendredi 14 avril à 18 h 00 au club house d’Excelsior à la mission.

Le palmarès DAMES

*Simples 2è/3è série

-Mehetia Boosie (Rai) bat Tavero Chung (Dra) 6/4.6/2



*Simple 4è série/non-classées

-Mihivai Dexter Hargous (Bora) bat Cindy Tsing (Dra) 6/2.6/1



*Double 4è série/NC

-Alves/Dexter Hargous (Exc/Bora) bat Delorme/Lee Chip Sao (Pat/Exc) 6/1.6/3



MESSIEURS

*Simple 2è série

-Heve Kelley (Phe) bat Reynald Taaroa (FP) 6/0.6/1



*Simple 3è série

-Ariitea Cotti-Helme (Exc) bat Xavier Roussel (Exc) 6/1.6/2



*Simple 4è série

-Thierry Besson Besson (Exc) bat Frédéric Siu (Exc) 6/2.6/4



*Simple non-classés

-Maxime Antoine-Michard (Exc) bat Heifara Pahio (JT) 6/2.6/2



*Simple +45 ans 2è/3è série

-Patrice Cotti (Exc) bat Marc Drewnowski (MU) 1/6.6/4.10/3



*Simple +45 ans 4è série/NC

-Michel Tchan (Exc) bat Rando Hioe (Phe) 6/0.6/3



*Simple +55 ans 2è/3è série

-Denis Schwartz (FP) bat Georgic Conde (Phe) 7/5.6/2



*Simple +55 ans 4è série/NC

-Michel Tchan(Exc) bat Maui Izal (JT) 7/5.4/6.11/9



*Double 2è série

-Kelley/Taaroa (Phe/FP) bat Osmont/Jouen (Phe) 7/6/6/4



*Double 3è série

-Brothers/Lesturgie (Exc) bat Lo/Vandal (Exc) 6/3.6/2



*Double 4è série

-Resnay/Siu (Dra/Exc) bat Chou/Lechene (Dra) 7/5.3/6.6/4



*Double non-classés

-Antoine-Michard/Hirlemann (Exc) bat Jonc/Tumg (Phe) 6/4.6/4



*Double +45 ans 2è/3è série

-Cotti/NG Powai (Exc/JT) bat Greig Mervin/Lai (JT) 2/0 Ab



*Double +45 ans 4è série/NC

-Bonnet/Teriitehau (Rau/JT) bat Ebb/Tahitoterai (FP) 7/6.3/6.10/3



*Double +55 ans 2è/3è série

-Ng Powai/Izal (JT) bat Hargous/Vonge (Exc) 4/6.6/4.10/8



*Double +55 ans 4è série/NC

-Guyvet/Wong (Phe) bat Despalungue/Schoener (Phe) 6/3.6/4



MIXTES

*2è/3è série

-Ly/Yersin (Cho/Exc) bat Dusserre Valleaux/Brothers (Rau/Exc) 6/3.4/6.6/2



*4è série/NC

-Atiu/Izal (JT) bat Lee Chip Sao/Noho (Exc/Pat) 6/3.7/6



*Non-classés

-Hirlemann/Hirlemann (Exc) bat Pahio/Pahio (JT) 6/1.6/2



*+40 ans 2è/3è série

-Vainqueur Hanin/Drewnowski (M.U.) poule unique



*+40 ans 4è série/NC

-Delorme/Decian (Pat) bat Lee Chip Sao/Lo (Exc/Bora) 7/6.1/6.11/9

