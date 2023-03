Kelley/Taaroa vainqueurs du double Élite au tournoi d’Excelsior

Tahiti, le 29 mars 2023 - Le tournoi de l’AS Excelsior touche à sa fin cette semaine avec notamment les finales des différents tableaux Élite hommes et femmes. Celle du double messieurs 2e série a eu lieu mardi soir au complexe d’Excelsior. Heve Kelley et Reynald Taaroa ont décroché le titre en battant (7/6.6/4) Gillian Osmont et Teiki Jouen.



Entamé le 17 février, le tournoi de l’AS Excelsior va connaître son épilogue le week-end prochain au terme de six semaines d’activité. Une longue durée qui s’explique par les mauvaises conditions météos qui perturbé la programmation des matchs d’un tournoi qui compte 26 tableaux. Plusieurs finales ont toutefois pu déjà avoir lieu et parmi lesquels on retiendra en particulier le double succès de Patrice Cotti en +45 ans, en simples face à Marc Drewnowski et en double associé à Didier NG Powai. À souligner également le succès du duo Jennifer Ly/Angelo Yersin en finale du double mixte 2e/3e série face à Vaiana Dusserre Valleaux et Brothers au terme d’un match accroché (6/3.4/6.6/2). Mais le premier grand temps fort du tournoi a eu lieu mardi soir avec la finale du double messieurs 2e série.

Ce match a opposé d’un côté, la paire de Phénix réunissant Teiki Jouen et Gillian Osmont – qui ne disputera pas le simple en raison d’une pubalgie handicapante – et de l’autre, une association entre Reynald Taaroa sociétaire de Fei Pi et Heve Kelley licencié à Phénix. Heve Kelley, d’ailleurs candidat pour une place aux Jeux du Pacifique 2023, qui revient au premier plan après deux ans de recul avec la discipline après avoir été longtemps le numéro 1 local.



Une finale de haute volée



Pour parvenir en finale, Taaroa et Kelley s’étaient défait (6/3.6/3) du duo formé par Chonvant et Lee Tham, dans le dernier carré. Ils ont retrouvé face à eux, le double performant Osmont et Jouen vainqueur (6/3.7/6) du duo Cotti père et fils en demie finale. À l’entame du match, mardi soir, ces deux doubles laissaient augurer d’une belle finale. Et ce fut effectivement le cas tant en termes de qualité de jeu que de suspense. Les quatre joueurs ont assuré leur service jusqu’à 6/6 dans le premier set et il a fallu en passer par un tie-break. Gillian Osmont et Teiki Jouen ont mené 3/0 puis 5/2 avant de se procurer une balle de set à 6/5. Une opportunité effacée par Taaroa et Kelley qui eux n’ont pas laissé passer l’occasion d’empocher le premier set à 7/6 en leur faveur en profitant d’une double faute de Teiki Jouen.

Une première perte de service dans le 2e set pour Heve Kelley a permis au duo Osmont/Jouen de mener 2/0. Mais Teiki Jouen a perdu, à son tour, son service dans le jeu suivant laissant revenir le duo adverse à 2/2. Ce faisant, le niveau de jeu était élevé avec toujours beaucoup de points gagnants notamment en passing. À 3/3, Teiki Jouen, le moins performant des quatre au service, a perdu sa mise en jeu, Taaroa/Kelley menant alors 4/3 puis 5/4. Le tour à Heve Kelley de servir pour le match. Mais retournement de situation : le score devait filer jusqu’à 0/40… avant une reprise en main. Kelley et Taaroa ont à partir de là marqué cinq points d’affilée avec alternance entre coups gagnants et fautes adverses pour remporter le set 6/4 et le match par la même occasion.



Si Gillian Osmont ne pourra pas se rattraper dans le tableau de simples, Reynald Taaroa et Heve Kelley peuvent viser la passe de deux étant toujours en course au stade des quarts de finale du tableau simples messieurs 2e série dont la finale est programmée dimanche.



Patrice Bastian