Quelques informations utiles sur les Européennes de samedi 25 mai

Sur l’ensemble du territoire, 239 bureaux de vote sont répartis dans les 48 communes du fenua afin d’accueillir les 194 971 citoyens polynésiens inscrits sur les listes électorales pour les élections européennes. Le scrutin se tient samedi 25 mai dans six collectivités françaises d’outre-mer dont la Polynésie française, et le dimanche 26 mai en France métropolitaine.Cette élection quinquennale est organisée en 2019 sur le mode du suffrage universel direct à un tour. L’ensemble du territoire national est compté comme une circonscription électorale française unique.Cette année, en France, 34 listes se présentent officiellement devant les électeurs. En Polynésie, une 35e proposition est faite aux électeurs sans aucun caractère officiel : le Tavini Huiraatira a fait campagne pour le vote I Love Maohi Nui . Le parti souverainiste propose à ses sympathisants de glisser ce bulletin dans l’urne, samedi, pour venir grossir l’effectif des votes comptabilisés comme nuls qu'il compte ensuite revendiquer à son compte.Le Tapura Huiraatira a fait campagne pour la liste Renaissance soutenue par Emmanuel Macron. Le ministre de l’Economie verte, Tearii Alpha y figure en 34place. Le Tahoera’a Huiraatira appelle à voter pour la liste soutenue par Les Républicains (LR) sans accord avec le parti de la droite et du centre national. A noter aussi qu’un candidat polynésien, Eric Minardi , est en 25position sur la liste du Rassemblement National. C’est le seul Polynésien à avoir quelques chances infimes d’accéder au Parlement européen.Tous ces soutiens locaux espèrent que le taux de participation en 2019 sera supérieur aux 14,9% totalisés en 2014 en Polynésie.A l'issue du scrutin, ce dimanche, les partis ayant obtenu au moins 5% des suffrages, sur la circonscription française unique, bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix, sur la base de 74 places à attribuer.Selon le sondage "2019 Opinions" réalisé quotidiennement par Epoka et Harris Interactive, la liste Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen (RN) est en tête des intentions de vote avec 24,5 % d’opinions favorables en France métropolitaine, le 23 mai, en légère croissance devant la liste Renaissance (LREM-MoDem), qui se maintient à 22,5 %. Elles sont toujours suivies par la liste LR (en légère baisse à 12 %), La France insoumise (stable à 9,5 %), Europe Ecologie-les Verts (en légère hausse à 7,5 %) et la liste soutenue par le Parti Socialiste à 5 %. A moins de 72 heures du scrutin, les autres listes sont toutes en-dessous de la barre des 5 % d’intentions de vote.