Ce qui se joue en Polynésie pour les européennes 2019

C’est officiel depuis vendredi : 34 listes se présentent aux élections européennes 2019. Ce scrutin quinquennal aura lieu le samedi 25 mai dans six collectivités françaises d’outre-mer dont la Polynésie française, et le dimanche 26 mai dans l’Hexagone.Cette élection doit permettre de désigner les 79 représentants de la France au Parlement européen jusqu’en 2024. On sait aujourd’hui, compte tenu de la participation du Royaume-Uni à cette élection, que cet effectif sera provisoirement ramené à 74 eurodéputés français. Les 5 candidats élus de la 75e à la 79e place entreront en fonction à la date effective Brexit, fixée pour l’instant au 31 octobre 2019.Les élections européennes se dérouleront sur le mode du suffrage universel direct à un tour. En France, la loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen rétablit une circonscription électorale unique sur l’ensemble du territoire. Ce texte met fin au découpage en huit circonscriptions interrégionales (dont une en outre-mer) pratiqué depuis 2003.Selon le sondage "2019 Opinions" réalisé quotidiennement par Epoka et Harris Interactive, les listes Renaissance (LREM-MoDem) et Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen (RN) sont, en fin de semaine dernière, toutes deux au coude à coude avec 22 % d’intentions de vote. Elles sont toujours suivies par la liste LR (13 %), La France insoumise (9,5 %), Europe Ecologie-les Verts (7 %). Les autres listes recueillent au plus 5 % d’intentions de vote.Concrètement, fin mai les électeurs vont devoir voter pour une liste nationale de 79 candidats, parmi les 34 présentées par les partis et groupements politiques. Les candidats présentés seront élus au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les sièges seront ensuite attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.C’est ce lundi que démarre la campagne électorale audiovisuelle officielle, avec un temps équilibré d’antenne accordé sur les chaînes de télévision et de radio publiques aux 34 listes en présence, sous le contrôle du CSA.En Polynésie française le scrutin mobilise peu, habituellement. L’Europe est perçue comme une autorité politique lointaine dont on peine à saisir l’influence concrète dans le quotidien. En 2014, les électeurs avaient à faire un choix parmi les 19 listes en lice dans la circonscription Outre-mer, lors des dernières européennes. Le taux de participation a été de 14,97 % sur l’ensemble de la collectivité, où seuls 29 555 personnes ont voté parmi les 197 374 inscrits sur les listes électorales d’alors. "L’Europe, c’est des routes, de l’eau, de l’assainissement" a insisté Annick Girardin, la ministre des Outre-mer Fritch, début mars lors du Forum des Pays et territoire d’outre-mer de l’UE organisé cette année à Tahiti. Entre 2014 et 2020, c’est aussi 3,6 milliards de crédits en faveur du secteur du tourisme polynésien par le 11Fonds européen de développement (FED), comme l’a souligné le président Edouard Fritch en marge du même sommet.Concrètement pourtant, les trois grands partis locaux que sont le Tapura, le Tavini et le Tahoera'a, paraissent s’être positionnés à ce scrutin, davantage pour exister sur le terrain, mobiliser leurs militants et "se compter" dans les urnes, à moins d’un an des municipales, que pour défendre un idéal européen. Quant au président du parti Te Nati rassemblement national polynésien il pourrait profiter d'un bon score au plan national du parti de Marine Le Pen pour se frayer un chemin jusqu'au Parlement européen.