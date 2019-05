Putai Taae officiellement démis de ses fonctions à Papara

Ce conseil municipal devra être au complet à cette date. Le code électoral prévoit que la démission d’office des trois élus de Papara (Putai Taae, Jean Torohia, Charles Villierme) par suite de leur condamnation en correctionnelle à des peines d’inéligibilité applicables immédiatement, déclenche leur remplacement par les candidats venant sur la liste A Here ia Papara immédiatement après le dernier élu. Ces suivants de liste sont Yolande Choune, Rono Kokovi et Hugoline Teriipaia.



​Pour l’instant, deux candidats briguent le poste de maire avec quelques chances de l’emporter pour terminer la mandature municipale : Jean-Louis Benvenuti et Ralph Sanford. Le prochain maire de Papara devra avoir rassemblé derrière lui au moins 17 conseillers sur les 33 élus de la commune.



Jean-Louis Benvenuti, pour l'heure deuxième adjoint, cherche à agglomérer autour du bloc de 6 élus qui le suivent la douzaine d’élus restés fidèles à l’ancien maire au sein du conseil municipal. Cela pourrait lui ouvrir la voie vers une courte majorité de 17 conseillers. Dans le cas contraire, sans accord avec Putai Taae, l’abstention de la demi-douzaine d’élus qui le suivent donnerait un avantage certain au camp Sanford.



Dans le camp des dissidents de la majorité, conduits par Ralph Sanford et Gaston Tunoa, on affirme avoir obtenu l’assurance d’être soutenus par 17 conseillers dont 11 élus de la liste A Here ia Papara et deux des trois suivants de liste appelés à monter prochainement au conseil municipal.



Mais dans les deux camps, on le sait : ces dynamiques et promesses de soutiens sont sujettes à changement d’ici le 8 juin, au plus tard, et la tenue du conseil municipal qui devra élire le nouveau maire de Papara et ses neuf adjoints.