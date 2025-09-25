Première victoire à Paris pour maintenir la défisc nationale

Tahiti, le 21 octobre 2025 – Ce n'est pas encore gagné mais c'est déjà une première étape. Un amendement au projet de loi de finances 2026 déposé par plusieurs députés dont Moerani Frébault et Nicole Sanquer, a été adopté en commission des Finances de l'Assemblée nationale. Une première "victoire" visant à maintenir le dispositif de défiscalisation nationale en Outre-mer mais qui doit néanmoins ensuite être validé en séance plénière du Palais Bourbon.
"Ce matin en commission des finances, notre amendement a été adopté avec un soutien presque unanime de mes collègues députés", s’est félicité Moerani Frébault dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce mardi. Un amendement déposé visant à "préserver les territoires ultramarins d'un coup de massue sans précédent", qui représenterait en Polynésie "jusqu’à 48 milliards de Fcfp de soutien en moins pour nos investissements, des projets bloqués, des emplois détruits, des familles sans perspectives".
L'article 7 prévoit notamment une "réduction de 11 points de l'ensemble des taux de réduction et de crédits d'impôts" applicables en Outre-mer qui aboutirait factuellement à réduire de 30 à 40 % l’aide fiscale apportée aux porteurs de projets pour financer leur investissement". Une "mesure uniforme à tous les territoires", alors que comme l'avait également souligné le président du Pays Moetai Broherson, plaidant lui aussi pour le maintien de ce dispositif, la Polynésie est "bonne élève" en matière de défiscalisation.
"Ce n'était pas gagné d'avance et il a fallu batailler jusqu'à la dernière minute avant le vote", a expliqué Moerani Frébault, se réjouissant que cet amendement ait été voté "avec le soutien presque unanime de ses collègues députés", mais que le plus dur reste à venir puisqu'il doit maintenant être validé en séance plénière "à partir de vendredi soir". Notons que cet amendement a été déposé par sept députés ultramarins, dont Moerani Frébault et Nicole Sanquer, Mereana Reid-Arbelot défendant de son côté le dossier du nucléaire en commission de la défense du Palais Bourbon.
