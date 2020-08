Précisions du bâtonnier de Papeete sur l'affaire Temaru

Le Conseil national des barreaux et la Conférence des Bâtonniers ont diffusé fin juillet un communiqué pour dénoncer principalement l'audition des avocats d'Oscar Temaru dans l'affaire des frais de défense du dossier Radio Tefana. Tahiti Infos a rendu compte de cette actualité dans un article intitulé Le Conseil national des barreaux prend la défense d’Oscar Temaru Dans un courrier adressé à la rédaction ce vendredi, le bâtonnier de Papeete Me Benoît Bouyssie réagit à ce titre "découvert avec stupéfaction" : "Le Conseil national des Barreaux et la Conférence des bâtonniers, cosignataires de ce communiqué n’ont aucunement « pris la défense d’Oscar Temaru » (…). Ils rappellent comme je l’avais fait dans un précédent courrier le principe de la présomption d’innocence, tant qu’une décision irrévocable n’est pas intervenue (…). C’est de ces grands principes, auxquels nous devrions tous être indéfectiblement attachés, qu’il est question dans ce communiqué et rien d’autre."