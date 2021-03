Préavis de grève levé à la CPS

L'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, Otahi et O oe to oe rimasignataire du préavis de grève déposé le 19 mars dernier à la Caisse de prévoyance sociale (CPS), a signé mercredi avec le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale et secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon, un protocole de levée du préavis de grève.L'intersyndicale ainsi que la CPS sont tombés d'accord sur le fait que le poste de chargé des études actuarielles ne soit pas rétabli. Concernant la protection de l'emploi local, l'établissement a réaffirmé "sa volonté de favoriser l'accès des résidents polynésiens à ses différents emplois et de promouvoir leurs compétences au sein de son établissement, pour les embauches en cours et futures". Il est aussi précisé dans le document qu'il est mis un terme à la procédure de recrutement pour le poste de responsable du pôle contrôle des risques, et qu'une nouvelle procédure sera mise en place en respectant notamment la protection de l'emploi local.L'intersyndicale a aussi eu l'assurance que les avantages acquis de la Convention d'entreprise "ne seront pas remis en cause". Il est enfin précisé que 13 employés de la caisse de prévoyance sociale, tous assistants techniques de catégorie 5, seront reclassés en avril prochain, et qu'une commission mixte paritaire devrait se tenir dans les deux mois à compter de la signature du protocole de levée du préavis de grève. La CPS s'est aussi engagée à "maintenir la diffusion (...) des notes d'information relatives aux mouvements du personnel". Concernant "l'ingérence politique et l'indépendance de la CPS", les deux parties ont réaffirmé "leur attachement au principe d'autonomie" de l'établissement