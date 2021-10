Pito Mā en balade à Moorea

Le dessinateur de Pito Mā expose actuellement ses bandes dessinées ainsi que ses produits dérivés à la Mo’o Boutique & Gallery au centre Baie de Cook à Paopao. L’événement phare de cette exposition est bien évidemment la présentation de son douzième album intitulé La course aux économies, avec à la clé une séance de dédicaces qui s’est déroulée samedi.Gotz a longuement expliqué le contour de son nouvel album qui traite de l’écomobilité : “J’ai construit une histoire, mais dans chaque page, il y a un petit conseil pour apprendre à mieux consommer et moins gaspiller au niveau des véhicules. Ça parle surtout de l’écomobilité, comment utiliser le bus et le covoiturage, comment consommer moins avec son véhicule…”, a-t-il expliqué à ses fans de l’île sœur.Fidèle à ses principes, Gotz, même s'il s'est inspiré de quelques constats au fenua, veut garder son rôle d’humoriste en n’accusant personne. “Je fais les constats. Mais l’idée n’était pas de montrer ce qui ne va pas, mais de montrer ce qui est bien et ce qu’on peut faire pour que ça aille mieux. C’est beaucoup plus éducatif que de dire aux gens que ce qu’ils font n’est pas bon.” La population de Moorea a l’occasion de venir apprécier son exposition jusqu’au 9 octobre prochain.