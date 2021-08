12e opus de Pito Ma : traits d’humour et conseils écolos

TAHITI, le 9 août 2021 - La joyeuse équipe de Pito Mā revient dans un douzième album. Leur créateur, Gotz, signe chez Au vent des îles "La course aux économies". Plusieurs nouveautés apparaissent dans ce nouvel opus, comme la couleur.



Elle était attendue, “ cela fait des années que le public la réclame ”, reconnaît Gotz. Elle, c’est la couleur ! Pour la première fois, l’album de bande dessinée Pito Mā est entièrement colorisé. Dans les onze précédents albums, seule la couverture avait cet honneur. Le bleu et le vert dominent pour coller au thème, à savoir l’éco-mobilité. Autre nouveauté : la continuité ! Pour ce nouvel opus, l’histoire se tient sur les 46 pages et non plus sur 1 voire 2 ou 3 pages. Le découpage des premiers albums étant en lien avec les obligations de parution d’origine. “ Elles étaient pensées pour des présentations dans le journal ”, rappelle Gotz.



Comment polluer moins ?



Le thème de ce nouvel, donc, est l’éco-mobilité. Un thème auquel Gotz n’est pas insensible. “ On y trouve des conseils comme comment consommer moins, comment polluer moins ”. Différentes situations sont croquées pour permettre d’illustrer les conseils comme l’utilisation du frein moteur, une pression des pneus ajustée, une vitesse de conduite adaptée…



Cet album est porté par l’Ademe (agence de transition écologique) et la Direction des transports terrestres qui rappellent que l’écomobilité fait partie intégrante de la transition écologique. L’écomobilité est moins pénalisante pour l’humain, son cadre de vie et l’environnement. La démarche est un point clé au fenua tant en matière de santé, de qualité de l’air, d’émission de gaz à effet de serre que d’aménagement du territoire.



En Polynésie, il faut savoir qu’en 2018, plus de 50 % de la consommation d’énergie primaire était consacrée aux déplacements (hors transport internationaux). Pour une meilleure prise en compte de la problématique, diverses actions ont été menées, dont la réalisation d’un ouvrage par un auteur local.



L’humour, toujours



Malgré le thème et les enjeux, l’album La Course aux économies reste truffé de tirades humoristiques. La joyeuse équipe, Pito et ses potes du fenua (Pua le paumotu, Bob le rasta, Lee Fou le Chinois de Tahiti ou Georges dit Rimap, le métropolitain) ne peuvent pas s’en empêcher. Les personnages secondaires ne sont pas en reste : “Pour réduire la pollution, y faut réduire les voitures”. Vignette suivante : " Mais Tavana, si on réduit les voitures, on pourra plus rentrer dedans, quoi ! ” Puis “ Ah oui, c’est juste… Que faire alors ? ”



Le premier Pito Mā est sorti en 2007. Gotz, qui est par ailleurs artiste, a travaillé seul sur les cinq premiers albums avant de faire appel à des scénaristes. “ J’avais besoin de me renouveler. Je commençais à être en décalage avec l’ambiance générale de Papeete ”. L’auteur vit en effet dans une vallée à Moorea.



Il se dit lui-même “ artiste autodidacte qui a abordé toutes les formes d’expression plastique, un touche-à-tout qui montre une forte préférence pour la peinture ”. Il peint à l’acrylique sur d’épaisses toiles, ses fonds riches en textures et matières sont marqués de lignes, signes et dessins. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont les bandes dessinées. Des BD 100% locales.