Pirae domine une solide équipe de Temanava, Central se balade face à JT

Tahiti, le 16 octobre 2022 - Le triple champion en titre de Ligue 1, Pirae, a lancé sa saison, samedi, en dominant péniblement Temanava sur le score de 6-3, grâce notamment à un triplé de Benoit Mathon. Central de son côté a facilement disposé du promu JT (8-0).



Si l'entrée en matière a été facile pour le vice-champion en titre, Dragon, vendredi, face à Excelsior, celle du du triple champion, Pirae, samedi, a été plus plus laborieuse. Heimanu Teuira et ses hommes abordaient pourtant cette saison forts de leur net succès face à Vénus lors du Trophée des champions (6-0). Si les orange ont bien fini par l'emporter face aux rouge et noir de Moorea, Alvin Tehau et ses partenaires ont longtemps été bousculés par leurs adversaires.



Lire aussi >> Dragon allume Excelsior, Vénus et Tefana assurent face à Punaruu et Taiarapu



Pourtant, Heimano Bourebare dans les premières minutes de jeu avait rapidement ouvert la voie à Pirae (1-0, 4e). Mais ensuite, la machine orange s'est quelque peu grippée. Après le premier quart d'heure, la défense du champion en titre se faisait surprendre une première fois. Un pénalty était alors accordé à Temanava et transformé par Makalu Xowi (1-1, 17e). Pirae a ensuite remis le pied sur le ballon mais sans pour autant se montrer dangereux. Tout le contraire de Temanava qui a parfaitement profité de ses contres. Et avant la pause, le même Xowi donnait l'avantage à la formation de Moorea (2-1, 38e).



Au retour des vestiaires, Heimanu Teuira lançait Tamatoa Tetauira à la place de Nick Tauotaha, qui a vécu un premier match compliqué avec son nouveau club. Un changement bénéfique pour Pirae, car Tetauira, sur son premier ballon, offrait le but de l'égalisation à Benoît Mathon (2-2, 46e). Mais encore fébrile en défense, l'arrière-garde orange allait encore se faire prendre de vitesse par Makalu Xowi avant l'heure de jeu (3-2, 59e). Mais le champion en titre a de la réserve et la dernière demi-heure a été totalement à son avantage.



Benoît Mathon a d'abord répondu à Xowi pour ramener Pirae à hauteur de Temanava (3-3, 63e). Et à force d'insister, les orange ont repris l'avantage dans le dernier quart d'heure. Une nouvelle réalisation de Bourebare (4-3, 75e) leur permettait de repasser devant au score. Puis Tamatoa Tetauira a fait le break pour Pirae (5-3, 85e) et Benoît Mathon, dans le temps additionnel, a parachevé le succès des siens (6-3, 90+2). Une première victoire laborieuse donc pour Pirae, mais du côté du clan orange, on s'en contentera largement.



Et l'on retiendra également de cette première journée le large succès de Central face au promu JT sur le score de 8-0. L'attaquant kanak, transféré de Mira durant l'intersaison, Allan Hnyeikone, a notamment inscrit un doublé pour sa première sous le maillot de Central. Le résultat de la dernière rencontre opposant Pueu à l'Olympic Mahina n'était pas encore connu au moment où nous mettions sous presse. Si l'entrée en matière a été facile pour le vice-champion en titre, Dragon, vendredi, face à Excelsior, celle du du triple champion, Pirae, samedi, a été plus plus laborieuse. Heimanu Teuira et ses hommes abordaient pourtant cette saison forts de leur net succès face à Vénus lors du Trophée des champions (6-0). Si les orange ont bien fini par l'emporter face aux rouge et noir de Moorea, Alvin Tehau et ses partenaires ont longtemps été bousculés par leurs adversaires.Pourtant, Heimano Bourebare dans les premières minutes de jeu avait rapidement ouvert la voie à Pirae (1-0, 4e). Mais ensuite, la machine orange s'est quelque peu grippée. Après le premier quart d'heure, la défense du champion en titre se faisait surprendre une première fois. Un pénalty était alors accordé à Temanava et transformé par Makalu Xowi (1-1, 17e). Pirae a ensuite remis le pied sur le ballon mais sans pour autant se montrer dangereux. Tout le contraire de Temanava qui a parfaitement profité de ses contres. Et avant la pause, le même Xowi donnait l'avantage à la formation de Moorea (2-1, 38e).Au retour des vestiaires, Heimanu Teuira lançait Tamatoa Tetauira à la place de Nick Tauotaha, qui a vécu un premier match compliqué avec son nouveau club. Un changement bénéfique pour Pirae, car Tetauira, sur son premier ballon, offrait le but de l'égalisation à Benoît Mathon (2-2, 46e). Mais encore fébrile en défense, l'arrière-garde orange allait encore se faire prendre de vitesse par Makalu Xowi avant l'heure de jeu (3-2, 59e). Mais le champion en titre a de la réserve et la dernière demi-heure a été totalement à son avantage.Benoît Mathon a d'abord répondu à Xowi pour ramener Pirae à hauteur de Temanava (3-3, 63e). Et à force d'insister, les orange ont repris l'avantage dans le dernier quart d'heure. Une nouvelle réalisation de Bourebare (4-3, 75e) leur permettait de repasser devant au score. Puis Tamatoa Tetauira a fait le break pour Pirae (5-3, 85e) et Benoît Mathon, dans le temps additionnel, a parachevé le succès des siens (6-3, 90+2). Une première victoire laborieuse donc pour Pirae, mais du côté du clan orange, on s'en contentera largement.Et l'on retiendra également de cette première journée le large succès de Central face au promu JT sur le score de 8-0. L'attaquant kanak, transféré de Mira durant l'intersaison, Allan Hnyeikone, a notamment inscrit un doublé pour sa première sous le maillot de Central. Le résultat de la dernière rencontre opposant Pueu à l'Olympic Mahina n'était pas encore connu au moment où nous mettions sous presse.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 16 Octobre 2022 à 15:24 | Lu 97 fois