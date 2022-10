Dragon allume Excelsior, Vénus et Tefana assurent face à Punaruu et Taiarapu

Tahiti, le 15 octobre 2022 – Le coup d'envoi de la saison de Ligue 1 a été donné, vendredi soir. En ouverture on retiendra le large succès du vice-champion, Dragon, face à Excelsior sur le score de 11-0, avec notamment 10 buts pour le seul Roonui Tinirauarii. Dans les autres matchs de la soirée de vendredi, Vénus et Tefana se sont imposés respectivement face à Tamarii Punaruu (3-0) et le Taiarapu FC (4-0).



C'est ce qui s'appelle envoyer un message. En ouverture de la première journée de Ligue 1, ce vendredi, le vice-champion en titre, Dragon, n'a pas fait de détail face à la modeste équipe d'Excelsior. Une victoire sans appel sur le score de 11-0, avec notamment 10 buts pour le deuxième meilleur artilleur de la dernière saison, Roonui Tinirauarii.



L'intéressé a commencé son festival dès la 4e minute de jeu. Tinirauarii inscrira ensuite trois nouveaux buts au cours de la première période, avant donc d'en rajouter six après la pause. François Mu a apporté également sa contribution. Succès final 11-0 pour Dragon, qui commence cette nouvelle saison sur un carton, comme l'année dernière lorsque les hommes d'Efrain Araneda avaient allumé.... Excelsior sur le score de 16-2.

Vénus et Tefana assurent à domicile Autres matchs de ce vendredi. Vénus et Tefana accueillaient respectivement Tamarii Punaruu et le promu, le Taiarapu FC. A Mahina, Samuel Garcia et ses protégés ont ouvert la marque dès la première minute de jeu par Roonui Tehau (1-0, 1er). Ce dernier a ensuite fait le break pour les bleus de Mahina avant le quart d'heure de jeu (2-0, 12e). Puis en toute fin de match, l'incontournable Teaonui Tehau, auteur de 52 buts en championnat la saison dernière, a ouvert son compteur cette année pour donner un peu plus de relief à la victoire de Vénus (3-0, 90+2).



Tefana de son côté sur sa pelouse de Puurai a dominé le Taiarapu FC sur le score de 4-0. A noter que la première journée de la Ligue 1 se poursuit ce samedi avec l'entrée en lice du triple champion, Pirae, face à Temanava. Central sera opposé au deuxième promu, JT. Et à Teahupo'o, Pueu a rendez-vous avec l'Olympic Mahina.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 15 Octobre 2022 à 09:02 | Lu 81 fois