Paris-Tahiti : Les solutions pour contourner Trump

L’annonce a été vécue localement comme une douche froide, mercredi. Le président américain Donald Trump a décrété l’interdiction à partir du 14 mars pour trente jours de tous les voyages depuis l’Europe vers les Etats-Unis, afin d’endiguer l’épidémie du coronavirus réévaluée en pandémie le jour même par l’OMS.Pour les compagnies aériennes qui opèrent sur le tronçon Tahiti-Paris, le problème est de taille. Car, si les vols peuvent sans problème être opérés en direction de la France, les voyages retours seront impossibles via les Etats-Unis à partir du 14 mars, s’ils transportent des passagers ayant séjourné dans l’un des 22 pays européens de l’espace Schengen au cours de la dernière quinzaine.Face à cette situation, les trois compagnies aériennes qui opèrent sur cette route ont annoncé jeudi des stratégies différentes.La compagnie Air Tahiti Nui annonce qu’elle maintient son activité, avec une diminution de ses fréquences hebdomadaires. A partir de la semaine prochaine, deux vols sur quatre sont maintenus en direction ou au départ de Paris “via un point intermédiaire qui reste à confirmer", a indiqué jeudi Mathieu Bechonnet, le directeur général délégué d’ATN. “Pour l’instant la préférence est Vancouver (Canada). Nous avons des solutions autres, si nous n’y arrivons pas ; mais je pense qu’on y arrivera. Nous voulons donner une réponse claire à nos passagers sur le maintien des fréquences sur Paris, pour ne pas créer des situations problématiques sur le court terme et maintenir un lien de continuité territoriale”. Une solution alternative est aussi envisagée via les Antilles. Quelle que soit la solution retenue, les vols seront opérés pour les 30 prochains jours au départ de Tahiti les mardis et samedis et les lundis et jeudis au départ de Paris. “Les horaires seront très proches de ce qu’on connait actuellement”L’activité d’ATN sur la route Tahiti-Los Angeles est maintenue avec une fréquence de six vols hebdomadaires au lieu des huit habituels. “La Polynésie ne fait pas partie de l’espace Schengen”, a rappelé Michel Monvoisin lors de ce point presse. “Les Polynésiens peuvent sans problème aller aux Etats-Unis et en revenir”.De son côté, la compagnie Air France conserve son escale à Los Angeles. Elle a annoncé jeudi que les vols Paris-Papeete-Paris sont maintenus jusqu’au 28 mars prochain avec “des ajustements possibles”, comme ceux en direction d’Atlanta, Chicago, Detroit, Los Angeles, New York et Washington.Au-delà de cette date, un communiqué de la compagnie prévient que “les clients, hors citoyens et résidents américains, actuellement présents dans l’un des pays de l’espace Schengen ne pourront pas être autorisés à embarquer à Paris”. Cependant,“des solutions de réacheminements vers la Polynésie sont actuellement à l’étude” annonce aussi Air France sans préciser lesquelles.French Bee, qui relie Paris à Tahiti via San Francisco, a indiqué que “le vol BF710 Paris Orly-San Francisco-Tahiti du vendredi 13 mars est maintenu”. Pour le reste, aucune solution n’est avancée. “On se prépare à réduire nos vols d’environ 10 à 15%”, a cependant réagi depuis Paris Marc Rochet, le P-dg de la compagnie sur l’antenne de la 1ère en jugeant la situation très préoccupante mais sans donner plus de précision.Rappelons enfin que la mesure de restriction décrétée mercredi pour l'accès des voyageurs sur le sol américain n'a aucune incidence sur le programme des vols Tahiti-Honolulu opérés par Hawaiian Airlines.