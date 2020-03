Paris-Tahiti via Pointe-à-Pitre pour French bee

Dans un communiqué diffusé vendredi, la compagnie aérienne French bee assure qu'elle maintient sa desserte Tahiti-Paris, en dépit de l’interdiction décrétée à partir du 14 mars pour trente jours par le président Donald Trump de tous les voyages depuis l’Europe vers les Etats-Unis, afin d’endiguer l’épidémie du coronavirus réévaluée en pandémie le 11 mars par l’OMS.À partir de ce dimanche et pour l'instant jusqu'au 12 avril, French bee ne fera plus son escale technique à San Francisco, mais en Guadeloupe (Antilles françaises), à Pointe-à-Pitre, dès le vol de ce dimanche 15 mars entre Paris-Orly 4 et Papeete.Seul un vol hebdomadaire est par ailleurs maintenu sur cette route jusqu'au 12 avril.Le vol programmé ce vendredi 13 mars entre Paris-Orly 4 et Papeete, est opéré normalement avec une escale à San Francisco.Les passagers French bee peuvent se renseigner en temps réel sur les mesures mises en place par la compagnie aérienne sur son site internet www.frenchbee.com ou contacter son centre d'appel : 1-833-376-7158 depuis les Etats-Unis, 0825 205 205 depuis la France métropolitaine et La Réunion et le 40 42 90 90 depuis Tahiti.