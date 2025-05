Ovation pour les élèves de Terehēamanu

Tahiti, le 21 mai 2025 – Le festival Ta’urua Tūrama s’est ouvert mardi soir avec une cérémonie du rahiri suivie de plusieurs prestations culturelles. Dix-huit établissements scolaires de Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est et Hitia’a o te Ra participent à cette première édition, complétée par des ateliers sur trois jours. Les élèves brilleront à nouveau sur scène ce jeudi, avec une seconde soirée programmée à la salle omnisports de Toahotu.





Plusieurs centaines de spectateurs ont assisté à la première soirée culturelle du festival Ta’urua Tūrama, ce mardi, à la salle omnisports de Toahotu. En cette période de Matari’i i raro, les ambassadeurs des 18 établissements scolaires de Papara, Teva i Uta, Taiarapu-Ouest, Taiarapu-Est et Hitia’a o te Ra, et du centre d’accueil pour adultes handicapés Ueue Te Aroha de Taravao, ont participé à la cérémonie d’ouverture marquée par le rituel ancestral du rahiri en signe de respect mutuel. Entourés par les membres du comité organisateur, des élèves de chaque école, collège et lycée sont venus verser de l’eau de leur district avant de lier une tresse de ‘autī entre eux.



​‘A Ti’a : Lève-toi !

Plusieurs partenaires, représentants des communes, du Pays et de l’État, se sont joints à la cérémonie, dont le ministre de l’Éducation et de la Culture, Ronny Teriipaia. “Le thème choisi cette année, ‘A Ti’a : Lève-toi !’, vise à encourager les jeunes à devenir pleinement acteurs de leur apprentissage, à s’investir dans leur culture et à prendre conscience de leur appartenance commune”, a souligné le principal du collège de Taravao, Jean-Paul Landé, prêt à “passer le flambeau” pour que ce festival à l’initiative de l’établissement puisse “devenir un événement majeur pour la communauté de Terehēamanu”.



Fruit d’un travail collaboratif, cet événement s’inscrit dans une démarche de partage, sans compétition. C’est dans cet esprit que les jeunes artistes se sont ensuite succédé sur scène, en commençant par des chants communs et un pehepehe. Le collège de Hitia’a a ouvert le bal avec une prestation sur la richesse de la culture polynésienne. Les élèves de l’école Ohi Teitei de Taravao avaient opté pour un hīmene tārava pour célébrer leur terre et inciter à la protection de la nature. Avec l’école Momo’a, place à la danse avec un extrait du Heiva i Hitia’a. La soirée s’est achevée avec le collège de Papara, dont le groupe de chant a participé au Heiva Hīmene Tumu 2025.



Le festival se poursuit avec

Plusieurs partenaires, représentants des communes, du Pays et de l’État, se sont joints à la cérémonie, dont le ministre de l’Éducation et de la Culture, Ronny Teriipaia. “Le thème choisi cette année, ‘A Ti’a : Lève-toi !’, vise à encourager les jeunes à devenir pleinement acteurs de leur apprentissage, à s’investir dans leur culture et à prendre conscience de leur appartenance commune”, a souligné le principal du collège de Taravao, Jean-Paul Landé, prêt à “passer le flambeau” pour que ce festival à l’initiative de l’établissement puisse “devenir un événement majeur pour la communauté de Terehēamanu”.Fruit d’un travail collaboratif, cet événement s’inscrit dans une démarche de partage, sans compétition. C’est dans cet esprit que les jeunes artistes se sont ensuite succédé sur scène, en commençant par des chants communs et un pehepehe. Le collège de Hitia’a a ouvert le bal avec une prestation sur la richesse de la culture polynésienne. Les élèves de l’école Ohi Teitei de Taravao avaient opté pour un hīmene tārava pour célébrer leur terre et inciter à la protection de la nature. Avec l’école Momo’a, place à la danse avec un extrait du Heiva i Hitia’a. La soirée s’est achevée avec le collège de Papara, dont le groupe de chant a participé au Heiva Hīmene Tumu 2025.Le festival se poursuit avec des ateliers culturels, environnementaux, sanitaires et sportifs animés par les élèves, à l'intention de 600 camarades par jour. Des ateliers de concertation sont également menés par la communauté de communes Terehēamanu pour intégrer la jeunesse aux réflexions en cours en matière de développement du territoire. Une seconde soirée culturelle est programmée ce jeudi, à 18 heures, toujours à la salle omnisports de Toahotu.



















Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 21 Mai 2025 à 13:43 | Lu 297 fois