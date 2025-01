Premier acte du festival Ta’urua Tūrama

Tahiti, le 30 janvier 2025 – Du primaire jusqu’au lycée, 600 élèves issus de 17 établissements scolaires du sud de Tahiti se sont donné rendez-vous à Teahupo’o pour l’ouverture du festival Ta’urua Tūrama. Des ateliers, des chants et des danses étaient au programme pour prolonger “cette union” impulsée par les Jeux olympiques. Trois autres rencontres sont prévues dans d’autres communes, en mai prochain.





La pointe Fare Mahora était en effervescence, ce jeudi, à l’occasion de l’ouverture du festival Ta’urua Tūrama orchestré par le collège de Taravao, en partenariat avec 17 établissements scolaires publics et privés, du primaire jusqu’au lycée. Au total, ce sont 600 élèves qui ont pris part à des ateliers éducatifs et participatifs animés par leurs pairs, complétés par des chants et danses en commun.



“Suite aux célébrations de l’an dernier dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques avec les J-100, on a vu qu’il y avait une belle cohésion entre les établissements de Papara, Teva i Uta, Hitia’a o te Ra, Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest. Cette année, on a souhaité que cette union puisse être maintenue sur toute la zone de Terehēamanu. L’idée, c’est de décentraliser les événements au sud de Tahiti, et de faire vivre notre culture pour que nos enfants puissent connaître leur territoire et construire leur identité polynésienne”, explique Carole Terorotua, professeure et coordinatrice de ce projet “éclairé”.



Un double héritage culturel et olympique

Pour prolonger l’esprit des JO, l’accent est mis sur quatre thématiques : la culture, l’environnement, le sport et la santé, et les langues. “C’est un projet qui s’inscrit complètement dans la nouvelle charte de l’Éducation de la Polynésie française voulue par le ministre, en faveur d’une école ‘qui nous ressemble et qui nous rassemble’. En outre, chacun sait que faire travailler les élèves sur un sujet qui leur parle, c’est toujours bénéfique”, souligne Yannick Derudder, principal par intérim du collège de Taravao.



Ce premier acte du festival a été scellé par l’inauguration de deux plaques détaillant les ambitions du projet, apposées sur la stèle du unu précédemment érigé par la communauté éducative. Grâce à des QR codes, les visiteurs pourront découvrir la présentation de chaque établissement en vidéo.



Si Teahupo’o a été choisi comme point de départ, le festival va se déployer dans d’autres communes. D’ici la fin du mois de mai, trois journées et soirées sont prévues pour permettre aux élèves des établissements partenaires de mettre à l’honneur leurs travaux et leurs talents. À terme, le défi sera de pérenniser l’initiative en la reconduisant chaque année.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 30 Janvier 2025 à 16:40